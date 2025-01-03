جوارديولا: سيتي بحاجة لتقييم دي بروين قبل تمديد عقده

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي اليوم الجمعة إن النادي يجب أن يقيم لياقة ومستوى صانع الألعاب كيفن دي بروين قبل اتخاذ القرار بشأن تمديد التعاقد معه، إذ ينتهي العقد الحالي للاعب في يونيو حزيران المقبل.

وسجل اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 33 عاما هدفين وصنع هدفين آخرين خلال هذا الموسم.

وسجل دي بروين هدفا وصنع هدفا آخر في الفوز 3-صفر على نوتنجهام فورست الشهر الماضي وهو الإسهام الوحيد له مع الفريق منذ استعادة لياقته في نوفمبر تشرين الثاني بعد التعافي من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال جوارديولا للصحفيين قبل المباراة المقررة أمام وست هام يونايتد غدا السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز "التمديد ليس من اختصاصي. كانت لديه مشكلات خلال آخر عام ونصف العام حاله كحال عدة لاعبين.

"لكن عندما يحافظ على ثبات المستوى ويكون لائقا، فإنه يمثل لاعبا مهما حقا وحاسما بالنسبة لنا. والأمر يتعلق الآن بالأداء الذي يقدمه معنا حتى نهاية الموسم.

"كذلك يتعلق الأمر بعمره وما إلى ذلك، لذلك أعتقد أن على النادي التفكير في الأمر".

وحقق سيتي انتصارين فقط خلال آخر 14 مباراة في كل المسابقات، وكان الفوز على فورست في أوائل ديسمبر كانون الأول هو الأول له بعد سبع مباريات متتالية خالية من الانتصارات، ثم أخفق في تحقيق أي فوز في خمس مباريات متتالية أخرى قبل أن يتغلب 2-صفر على ليستر سيتي يوم الأحد الماضي.

وغاب حارس المرمى إيدرسون والمدافعان جون ستونز وروبن دياز ولاعب الوسط ماتيوس نونيز عن الفوز على ليستر، وقال جوارديولا إنه ليس من المتوقع أن يعود المصابون في مباراة الغد.

وقال جوارديولا "الوضع مشابه لما واجهناه في ليستر. دياز يتحسن لكنه ليس جاهزا لمباراة الغد. إيدرسون شعر بحال أفضل في التدريبات، إذ تدرب لأول مرة دون الشعور بمشكلة في الساق".

وعن تعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية في يناير كانون الثاني الجاري، قال جوارديولا "الأمر ليس سهلا، ربما نبرم صفقات وربما لا، وعلى النادي أن يتسم بالحكمة. نحن لا نفعل هذا لمجرد إضافة لاعبين إلى الفريق".

وأضاف جوارديولا أنه يأمل في عودة لاعب الوسط رودري من إصابته في الرباط الصليبي قبل نهاية الموسم، لكن تركيزه ينصب بشكل أساسي على ضمان تعافي اللاعب الفائز بالكرة الذهبية بشكل جيد وتجهيزه للموسم المقبل.

ويفتقد وست هام، صاحب المركز 13، جهود المهاجم ميخائيل أنطونيو الذي تعرض لكسر في الساق في حادث مروري الشهر الماضي.

ولم يتعرض وست هام لأي هزيمة في أربع مباريات متتالية بالدوري قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة 5-صفر أمام ليفربول قبل أيام.

ويفتقد الفريق جهود المهاجم جارود بوين، أبرز هدافي الفريق هذا الموسم، إذ تعرض لكسر في القدم اليسرى خلال مباراة ليفربول.