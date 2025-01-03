سلوت يتحدث عن عرض ريال مدريد وموقف أرنولد

أكد أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول، أن ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب الفريق، ملتزم تماما بتعاقده مع النادي، وذلك في أعقاب العرض الذي تقدم به ريال مدريد الإسباني للحصول على خدماته هذا الأسبوع.

ورغم ذلك، رفض سلوت التأكيد على أن الدولي الإنجليزي لن يباع في يناير الجاري، واكتفى بالقول إنه سيلعب مع الفريق ضد ضيفه مانشستر يونايتد، بعد غد الأحد.

وسبق أن أعلن ليفربول، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، أن ألكسندر أرنولد (26 عاما)، الذي ينتهي عقده في يوليو القادم، ليس للبيع، وعندما تقدم حامل لقب دوري أبطال أوروبا باستفسار قبل بضعة أيام بشأن إمكانية التعاقد معه، تم رفضه على الفور برسالة مفادها أنهم لا ينوون مناقشة الأمر أكثر من ذلك.

وظل سلوت حذرا في مؤتمره الصحفي، الذي عقده اليوم الجمعة، لكنه أكد أنه تحدث مع ألكسندر أرنولد بعد عرض الريال، وقال إنه لا يعتقد أنه سيكون له تأثير من شأنه أن يزعزع استقرار الفريق.

وقال سلوت: "اتفهم تماما السؤال، ولماذا تطرحونه، لكنكم تعرفون الإجابة بالفعل: لم أشارك في أي محادثات على الإطلاق، سواء التي تتعلق بترينت أو غيره".

وأوضح المدرب الهولندي "استطيع أن أخبركم أنه سيلعب يوم الأحد وآمل أن يقدم نفس الأداء الذي قدمه خلال النصف الأخير من العام، لأن الجميع رأى مدى روعة أدائه في النصف الأول من الموسم، ومدى تأثيره هنا، ومدى رغبته في الفوز معنا".

وأشار سلوت في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "إنني أراه في ملعب التدريب كل يوم وهو يبذل قصارى جهده. إنه ملتزم تمامًا معنا وسيلعب ضد مانشستر يونايتد".

وشدد مدرب ليفربول بالقول: "إذا كان الحديث عن اللاعبين سوف يزعزع استقرار الفريق، فسوف نواجه مشكلة حقيقية، لأنه إذا لعبت في أحد أكبر الأندية في العالم، فسيتحدث الجميع عنك دائما لمدة 12 شهرا".