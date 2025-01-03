تشيلسي ينهي إعارة أنسلمينو لبوكا جونيورز

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، استدعاء لاعبه آرون أنسلمينو، الذي انضم للفريق الصيف الماضي، من فترة إعارته لدى فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وانتقل المدافع الأرجنتيني من بوكا إلى تشيلسي في أغسطس الماضي، لكنه ظل على سبيل الإعارة هناك لمواصلة تطوير قدراته.

وشارك أنسلمينو في 18 مباراة مع بوكا بجميع المسابقات خلال فترة إعارته، حيث كان عنصرا أساسيا في الخط الخلفي بالفريق الأرجنتيني.

ويجري تشيلسي عملية تقييم لمدى التقدم الذي يحرزه جميع لاعبيه الذين يطورون مهاراتهم ويدرس استدعاء العديد منهم وربما نقلهم إلى مكان آخر في النصف الثاني من الموسم الجاري، حسبما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي لشبكة (سكاي سبورتس).

ويبرز من بين هؤلاء اللاعبين ليزلي أوجوشوكو، المعار لفريق ساوثهامبتون، وألفي جيلكريست (شيفيلد يونايتد)، وبشير همفريز (بيرنلي)، وديفيد داترو فوفانا (جوزتيبي التركي).