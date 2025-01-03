هل يقدم محمد صلاح أفضل أداء في تاريخ الدوري الإنجليزي؟

يبرز النجم المصري محمد صلاح كأحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بأداء مذهل يضعه في مصاف أساطير كرة القدم مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

صلاح، الذي يساهم في الأهداف بمعدل 1.7 لكل 90 دقيقة، حقق رقمًا تاريخيًا لم يسبق لأي لاعب في الدوري الإنجليزي الوصول إليه، متفوقاً على نجوم مثل إيرلينغ هالاند وسيرجيو أغويرو في أفضل مواسمهم، بمعدل مساهمة في هدف كل 53 دقيقة، يُذهل صلاح عشاق كرة القدم والخبراء على حد سواء.

موسم استثنائي

بعد 18 مباراة فقط، سجل صلاح 17 هدفًا وصنع 13، ليصل إجمالي مساهماته إلى 30 هدفًا، هذه الأرقام تضعه على الطريق لتحطيم الرقم القياسي للمساهمة في الأهداف خلال موسم واحد، والذي يبلغ 47 هدفًا ويحمله آلان شيرر وآندي كول.

صلاح حقق إنجازًا رائعًا بتسجيله وصناعته للأهداف في نفس المباراة في ثماني مباريات مختلفة خلال موسم واحد، ما يعكس ثبات مستواه وتألقه المستمر.

في عمر 32 عامًا، يثبت النجم المصري أن العمر مجرد رقم، مقدمًا موسمًا لا يُنسى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرقام قياسية

خلال فوز ليفربول الساحق 5-0 على وست هام، سجل صلاح هدفًا وصنع هدفين، ليصل إجمالي مساهماته في الموسم الحالي إلى 30 هدفًا بين تسجيل وصناعة قبل نهاية ديسمبر، هذا الأداء يُعتبر الأفضل في تاريخ الدوري للاعب شارك في أكثر من 1000 دقيقة،متفوقاً بشكل كبير على أقرب منافسيه.

بلغت نسبة مساهمة صلاح في الأهداف هدفًا أو تمريرة حاسمة كل 53 دقيقة، وهو رقم قياسي لم يسبق أن تحقق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ومقارنةً بمواسم سابقة للاعبين مثل غابرييل جيسوس وكيفن كامبل، يتضح تفوق صلاح الكبير.

مع اقتراب نهاية عقده مع ليفربول، تتجه الأنظار إلى صلاح الذي يحظى باهتمام كبير من أندية مثل باريس سان جيرمان، الذي كشفت تقارير صحفية حديثة أنه قدم عرضًا مغرياً للتعاقد معه لمدة ثلاث سنوات مع راتب أسبوعي يبلغ 500 ألف يورو. كما يستعد الهلال السعودي لتقديم عرض لا يمكن رفضه للتعاقد مع كابتن الفراعنة.