البرازيلي بيبيتو يلهم لاعبي خورفكان قبل لقاء بني ياس

قام نجم السامبا البرازيلي بيبيتو بزيارة نادي خورفكان، وحضر النجم البرازيلي السابق، الذي يلعب ابنه ماتيوس أوليفيرا لخورفكان، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم المتأهب لخوض مباراته المهمة ضد بني ياس في الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين يوم الاثنين المقبل بملعب صقر بن محمد القاسمي بخورفكان، ودعا بيبيتو لاعبي النسور إلى ضرورة تحقيق الفوز في المباريات المقبلة بداية من لقاء بني ياس.

ويعتبر النجم بيبيتو من أبرز هدافي منتخب السامبا على مر التاريخ. وكان في استقبال بيبيتو لدى وصوله نادي خورفكان الدكتور عمار علاي النقبي، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومجموعة من لاعبي فرق المراحل السنية.

ورحب عمار علاي باللاعب في خورفكان، متمنياً له طيب الإقامة، لافتاً إلى أن النجم العالمي مرحب به في أي وقت في مدينة خورفكان عروس الساحل الشرقي.

بدوره قدم اللاعب البرازيلي الشكر لإدارة نادي خورفكان، مشيداً بالحفاوة البالغة التي قوبل بها في مدينة خورفكان، مشيراً إلى أنه يعتبر الإمارات وطنه الثاني، ودائماً ما يحظى بترحاب كبير عندما يزور الإمارات، متمنياً لفريق النسور التوفيق في مباراته المقبلة أمام بني ياس، كما أشاد بمرافق نادي خورفكان وبالملعب الرئيس، الذي نال من قبل جائزة أجمل إطلالة على مستوى الملاعب الآسيوية.