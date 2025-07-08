«الملك كازو» باقٍ في الملاعب حتى بلوغه الـ60 عاماً

أبقى اللاعب الياباني المخضرم كازويوشي ميورا، الملقب بـ«الملك كازو»، نفسه في دائرة الضوء مجدداً بمسيرة استثنائية في ملاعب كرة القدم مع بلوغه 58 عاماً.

يبلغ ميورا 58 عاماً و130 يوماً، ويلعب بصفوف فريق أتلتيكو سوزوكا؛ أحد أندية دوري الدرجة الرابعة الياباني لكرة القدم، ومن المفارقة أيضاً أنه يكبر مدرب الفريق فوجويو ياماموتو بعام واحد.

عاش الياباني المخضرم لحظة استثنائية بمشاركته في ثاني مباراة هذا الموسم خلال التعادل مع فيرتين مي بنتيجة 3 / 3 ضمن منافسات الجولة 15 بالدرجة الرابعة، وقبلها شارك بديلاً لثماني دقائق فقط في الفوز على يوكوهاما ضمن منافسات الجولة 12.

لكن نادي أتلتيكو سوزوكا قرر تكريم كازويوشي ميورا بوضعه في التشكيل الأساسي لمباراة الديربي، في خطوة لتكريم نجمه المخضرم الذي يحتفل بموسمه رقم 40 في ملاعب كرة القدم.

ووسط فرحته العارمة، قال اللاعب الياباني إن طموحه لن يتوقف عند هذا الحد، بل يتطلع لمواصلة مغامرته في الملاعب حتى بلوغه 60 عاماً.

وعلى المستوى الدولي، ارتدى ميورا قميص منتخب اليابان في 89 مباراة دولية سجل خلالها 55 هدفاً بين عامي 1990 و2000 كما شارك في 6 مباريات مع منتخب اليابان لكرة القدم داخل الصالات.