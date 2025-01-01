ليفربول يرفض عرض ريال مدريد لشراء أرنولد في يناير

كشفت تقارير عن رفض نادي ليفربول الإنجليزي، محاولة نادي ريال مدريد الإسباني، التعاقد مع لاعب خط الوسط ترينت ألكسندر أرنولد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد المدافع البالغ من العمر 26 عامًا في الصيف المقبل، وهو حر بموجب اللوائح في توقيع عقد للموسم المقبل اعتبارًا من اليوم أول أيام العام الجديد.

وارتبط اسم ريال مدريد منذ فترة طويلة باعتباره وجهته النهائية، لكن كل المحاولات لمنع هذه العملية باءت بالفشل، حيث رفض ليفربول هذه الخطوة.

وبحسب صحيفة الغارديان يواصل مسؤولو ليفربول التفاوض مع مستشاري ألكسندر أرنولد وعائلته، مع وجود القليل من الإشارات، علنية أو غير ذلك، إلى أنه يرغب في مغادرة نادي طفولته.

وبخلاف وضع ألكسندر أرنولد، فإن النادي لم يتوصل أيضًا إلى اتفاقات لتمديد عقود محمد صلاح وفيرجيل فان ديك.

وفي نهاية الأسبوع، نأى سلوت بنفسه عن المفاوضات مع الثلاثي، وقال "أعتقد أنني أمتلك قدرًا كبيرًا من السيطرة على ما يفعلونه إذا كانوا في ملعب التدريب أو في اجتماع معي. ولكن إذا كنت تتحدث عن حياتهم الخاصة، فأنا لا أملك السيطرة. لدي سيطرة على ما أتوقعه منهم على أرض الملعب وأنا سعيد حقًا برؤية ما سيقدمه ترينت ومو وفيرجيل على أرض الملعب".

كان ألكسندر أرنولد أحد الركائز الأساسية في عهد كلوب، وكان من الفائزين بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2019-2020، بعد أن رفع لقب دوري أبطال أوروبا في العام السابق. ومع ابتعاد ليفربول حاليًا عن صدارة الدوري، فإن ألكسندر أرنولد، إذا انتقل، سيوقع على عقد الرحيل عن النادي الذي انضم إليه عندما كان يبلغ من العمر ست سنوات بلقب ثانٍ.