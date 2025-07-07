توماس مولر محبط بعد وداع «البافاري» البطولة

عبر توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ المخضرم عن إحباطه الشديد بعد توديع كأس العالم للأندية لكرة القدم بالخسارة بهدفين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات دور الثمانية، وقال مولر في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): يجب أن نستوعب ما حدث في مباراة كانت عامرة بالتحديات، لقد لعبنا بشكل جيد، وقدمنا أداءً رائعاً، لقد سيطرنا تماماً عليهم في الشوط الأول، وأسلوب لعبنا أجبرهم على المخاطرة بشكل أقل، بينما اعتمد باريس سان جيرمان في الشوط الثاني على الكرات الطويلة، وتبقى النتيجة النهائية هي الفيصل.

وواصل مهاجم بايرن ميونخ المخضرم: لقد ارتكبنا خطأً أو خطأين، لكننا أهدرنا الكثير من الفرص، فالأداء الجيد لا يكفي لكرة القدم، كنا نركز على التأهل للدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية، والآن تقبل فكرة الخروج من البطولة يبقى أمراً صعباً.

وأنهى توماس مولر بهذه المباراة مسيرة طويلة مع بايرن ميونخ دامت لسنوات طويلة، بعدما قرر النادي عدم تجديد تعاقده الذي انتهى بنهاية الموسم الجاري.