جونزالو جارسيا وجيراسي ينضمان لقائمة الهدافين

واصل النجم الشاب جونزالو جارسيا تألقه في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، مع فريقه ريال مدريد الإسباني.

وأحرز جارسيا الهدف الأول للريال خلال فوزه الثمين 3 - 2 على بوروسيا دورتموند الألماني، في دور الثمانية للمونديال، ليرفع رصيده التهديفي في البطولة إلى 4 أهداف. وتقاسم جارسيا صدارة قائمة هدافي النسخة الحالية لمونديال الأندية مع الغيني سيرهو جيراسي، نجم بوروسيا دورتموند، الذي أحرز الهدف الثاني للفريق الألماني في اللقاء من ركلة جزاء.

واشترك جارسيا وجيراسي في القمة مع الأرجنتيني آنخيل دي ماريا والبرازيلي ماركوس ليوناردو، نجمي بنفيكا البرتغالي والهلال السعودي على الترتيب.

ولا تزال الفرصة مواتية أمام جارسيا (21 عاماً) للانفراد بصدارة المسابقة، التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقاً، في ظل صعود الريال للدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية، حيث يلعب الفريق الملكي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، في الوقت الذي ودع خلاله باقي مشاركيه في صدارة الهدافين البطولة.