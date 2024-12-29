صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية

واصل النجم المصري محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أحرز هدفاً وصنع هدفين، ليقود ليفربول لسحق مضيفه ويستهام يونايتد 5 / صفر، اليوم الأحد، في المرحلة الـ19 للمسابقة ليصبح صلاح أول لاعب يسجل ويصنع في 8 مباريات مختلفة لنفس الموسم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أصبح محمد صلاح أكثر لاعب يساهم في الأهداف خلال شهر واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي بإجمالي 14 مساهمة في شهر ديسمبر .





وانفرد محمد صلاح، بالمركز العاشر، في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، وتجاوز رقم ديفيد بيكهام، نجم مانشستر يونايتد السابق.

صلاح رجل المباراة

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن هوية رجل المباراة بعد أن فتحت باب التصويت أمام الجماهير، وحصل صلاح على اللقب بعدما نال أعلى نسبة تصويت بـ 87.2%.

وأصبح أهم ما يميز صلاح ليس الأرقام فقط، بل قدرته على التأثير في المباريات وحسم النتائج والأرقام تتحدث عن نفسها.

ورفع صلاح رصيده في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 17 هدفا، معززا صدارته لقائمة هدافي المسابقة خلال الموسم الحالي، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.