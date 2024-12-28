فينسيوس جونيور أفضل لاعب في العالم في حفل جوائز "جلوب سوكر"

حصل النجم البرازيلي فينسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني والفائز بجائزة"ذا بيست" ،على جائزة أفضل لاعب في العالم في حفل جوائز جلوب سوكر الذي أقيم في دبي.

وحقق فينسيوس لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس أبطال القارات "إنتر كونتيننتال" في عام 2024، كما حصل على المركز الثاني في جائزة "بالون دور" وفاز بجائزة "ذا بيست" التي يقدمها الاتحاد الدولي (فيفا).

كما حصل النجم البرتغالي كريستيانو، أسطورة ريال مدريد الإسباني وأفضل لاعب في العالم خمس مرات، على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، كما حصل أيضا على جائزة أفضل هداف في كل العصور.

كما حصل الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، حيث حصل على بطولة كأس أمم أوروبا 2024 مع منتخب بلاده، ونال جائزة أفضل لاعب شاب في "بالون دور".

ولم تتوقف نجاحات ريال مدريد على فوز فينسيوس بجائزة أفضل لاعب، حيث حصل النادي الملكي على لقب "جلوب سوكر" كأفضل نادي في العالم، وحصل رئيسه فلورنتينو بيريز على جائزة أفضل رئيس نادي في العالم، وفاز النجم الإنجليزي جود بلينجهام، بجائزة أفضل لاعب وسط في العالم.

وفاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، كأفضل مدرب في العالم، وفاز فينسيوس جونيور بجائزة أفضل مهاجم.

وفاز العين الإماراتي، بطل دوري أبطال آسيا 2024، بجائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط، فيما فاز البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، بجائزة أفضل مدرب في الشرق الأوسط.