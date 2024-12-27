مدرب تشيلسي يوضح سبب استبعاد مادويكي من مباراة فولهام

أكد الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي جاهزية لاعب الفريق نوني مادويكي لمواجهة إبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي، وذلك بعد إقصاء الجناح الدولي عن المشاركة أمام فولهام أمس الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مادويكي كان الغياب المفاجئ في صفوف تشيلسي في مباراة فولهام التي خسرها 1/2 أمس الخميس ضمن منافسات الجولة 18 من المسابقة.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يستبعد فيها ماريسكا اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، كما أنه خرج من قائمة الفريق أمام أستون فيلا بداية الشهر الجاري، وذلك بعدما فشل في إثارة إعجاب المدرب الإيطالي في التدريبات.

وأشار ماريسكا إلى ذلك بوضوح من خلال اختيار اثنين من حراس المرمى على مقاعد البدلاء بدلا من مادويكي، ثم أكد بعد ذلك أن ماحدث كان قرارا فنيا.

وأضاف: "في بعض الأحيان نتخذ القرارات فقط ولا يكون الأمر أكبر من ذلك، هل هو جاهز لمواجهة إبسويتش؟ نعم بالتأكيد جاهز".

وأوضح ماريسكا: "المنافسة يجب أن تكون أكبر، ليس فقط بالنسبة لنوني مادويكي، أيضا لريناتو فيجا الذي لم يكن في القائمة والسبب واضح بالنسبة لكليهما".

وتابع: "لا توجد أسباب مختلفة، إنها فقط قرارات فنية".