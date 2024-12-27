الشارقة الأقرب لنيل الدرع.. ودوري المحترفين تطور كثيراً

أكد التونسي هيثم جويني نجم فريق دبا الحصن تطور دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي من موسم لآخر إلى جانب انتداب الأندية لمحترفين أجانب على مستوى عالٍ من الإمكانات والخبرة والمهارات مما يصب ذلك في مصلحة المسابقة.

ورشح جويني فريق الشارقة للظفر بدرع الدوري مع نهاية الموسم، والفريق المتصدر حالياً يعتبر من الأندية القوية والمنظمة ويشرف عليه مدرب خبرة، مشيراً إلى أنه يتمنى فوز صديقه ومواطنه فراس بالعربي نجم الشارقة باللقب.

عمل كبير

وأشاد جويني في حوار مع «البيان» بالعمل الكبير الذي تقوم به شركة نادي دبا الحصن لكرة القدم وكذلك الجهاز الفني واللاعبون من أجل بقاء الفريق الأخضر بين أندية دوري المحترفين مع نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وتابع اللاعبون يقاتلون لأجل استمرارية الحصن مع الكبار ويقدمون أفضل ما عندهم لإسعاد جماهيرهم ومواصلة المشوار في دوري الأضواء والشهرة، وعلينا كلاعبين إيجاد حل لمعضلة الدقائق الأخيرة «القاتلة» التي حرمتنا من نيل العلامة الكاملة في أكثر من 5 مباريات بعد أن كان الفريق متقدماً فيها .

ولكن يدرك الطرف الآخر التعادل أو يظفر بالنقاط كاملة، وتابع منذ قدومي إلى مدينة دبا الحصن وجدت نادياً مرتباً تتواجد به ملاعب تدريبات على مستوى عالٍ وصالات جيم إلى جانب تطور البنية التحتية وتوفير كل سبل الراحة للاعبين وذلك من أجل ظهورهم بشكل مشرف خلال المباريات طوال الموسم.

وفي رده على سؤال يتعلق بخوض مباريات دوري المحترفين على ملعب خورفكان أكد جويني أنهم غير قلقين بخوض مباريات الفريق الأول بملعب خورفكان الذي لا يبتعد كثيراً عن دبا الحصن ولذلك جمهور النادي لا يعاني من بعد المسافة ونتوقع حضورهم بكثافة خلال المباريات المقبلة وأنصار الحصن محبون لناديهم وهم سندنا في المسابقة.

عروض محلية

وكشف النجم التونسي عن تلقيه عرضاً من أحد أندية دورينا في السابق ولم يستطع حينها القدوم إلى الإمارات ولكن عندما تواصلت إدارة نادي الحصن معي قبل بدء الموسم الكروي الحالي قبلت بعرض النادي وحملت حقائبي وجئت إلى الإمارات وعقدي مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري ونحاول الوصول للأهداف التي يرسمها الجهاز الفني والإداري.

تطور الحصن

وعن التغيير في الجهاز الفني للفريق قال: المدرب الإماراتي حسن العبدولي يقوم بعمل كبير ويسعى بكل قوة إلى تحقيق حلم جماهير مدينة دبا الحصن بتثبيت أقدام الفريق في الأضواء.

وأعتقد أن الفريق تطور كثيراً بعد قدوم العبدولي خلفاً للبرازيلي كايو زاناردي الذي تولى زمام الأمور منذ بدء التحضيرات للموسم وخلال المعسكر الخارجي والفريق لم يكن في أتم الجاهزية حينها.

ولكن مع قدوم العبدولي ومعرفته بنقاط الضعف والقوة فإن الفريق يسير نحو الأفضل، فهو مدرب عملي، ويحب عمله وأعتقد أن الفريق يتطور من مباراة لأخرى مع وجود الفكرة والتنظيم.

وأتمنى أن نتخلص من معضلة الدقائق القاتلة التي دائماً ما تهدر جهود اللاعبين خلال المباريات وترسم علامات الحزن على محيا الجمهور، وتابع: ما يلزم الفريق هو تجميع النقاط خلال المباريات المقبلة وذلك من أجل تأمين البقاء في الأضواء وعلينا القتال حتى النهاية لإسعاد جمهور النادي والمدينة لكي نواصل المسيرة.

مواجهة لا تنسى

وتحدث لاعب دبا الحصن عن مواجهة فريقه السابق الترجي التونسي ضد نادي العين والتي جمعت الفريقين في مسابقة كأس العالم للأندية، وقال: خسرنا وقتها ضد الزعيم بثلاثية نظيفة وأشار إلى أن بعثة الترجي عند قدومها إلى دار الزين تفاجأت بمنشآت استاد هزاع بن زايد.

وتابع عندما حضرت مع الترجي للعب ضد العين كان وقتها اللاعب البرازيلي كايو لوكاس مهاجم الشارقة الحالي نجماً للعين، كما أن الفريق كان يضم عدداً من زملائي الحاليين في فريق دبا الحصن وهم محمد خلفان وفلاح وليد وفراس.

النهائي الأفريقي

وفي ما يتعلق بمباريات الأهلي المصري الأفريقية ضد ناديه السابق الترجي قال جويني: الأهلي هو الفريق المنافس الذي تعودنا على مواجهته دائماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا وصاحب الرقم القياسي في نيل البطولة.

وهو دائماً يتواجد في النهائيات وكانت المواجهات التي تجمعنا بهم على صفيح ساخن سواء لعبنا في مصر أو تونس ودائماً ما تكون الأمور مشتعلة على مستوى المدرجات.

واذكر أنني شهدت تتويج «عملاق باب سويقة» عام 2018 باللقب الذي انتزعنه من الأهلي بعد خسارة الذهاب 3-1 وتمكنا من أحداث «الريمونتادا» في الإياب بالفوز بنتيجة 3 - 0 في ملعب رادس وتوجنا باللقب الأغلى في أفريقيا.

تراجع وتأهل

وقلل جويني من تراجع نتائج منتخب نسور قرطاج الأخيرة على مستوى تصفيات التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا بعد تلقيه الخسارة من غامبيا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة لكن المنتخب التونسي كان قد حسم مسبقاً بطاقة التأهل لنهائيات المغرب بالفوز على مدغشقر بهدف.

وكشف جويني عن وجود بعض الخلافات الإدارية أو ما أسماه «الضبابية» التي يجب ألا تؤثر في أداء اللاعبين في الميدان، وعلينا كلاعبين النأي عن الخلافات الإدارية والتفكير في حسم بطاقة التأهل لنهائيات مونديال أمريكا والمكسيك 2026، وحالياً منتخبنا متصدر مجموعته المؤهلة للنهائيات وقادر على التأهل.

وأشاد النجم التونسي بنيل الدول العربية شرف تنظيم مونديال كأس العالم بعد أن وقع الاختيار على المغرب بتنظيم مونديال 2030 والمنتخب السعودي بتنظيم النسخة التي تليها 2034 .

وقال في اعتقادي أن المغرب والسعودية مفخرة للعرب وقادران على تنظيم نسخ استثنائية على غرار ما شهدناه في قطر من تنظيم خرافي لمونديال 2022 والذي لا يزال حديث العالم حتى اللحظة.