ميلان يتعاقد مع ريتشي قادماً من تورينو

أعلن نادي ميلان عن تعاقده مع لاعب الوسط الإيطالي سامويلي ريتشي، الذي كان يلعب مع تورينو، حتى يونيو 2029 مع خيار للتمديد لعام إضافي.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن قيمة انتقال اللاعب (23 عاماً) بلغت حوالي 23 مليون يورو (27 مليون دولار).

وكان ريتشي، خريج أكاديمية إمبولي، قد انتقل إلى تورينو في 2022، وشارك في 113 مباراة مع النادي. وخاض عشر مباريات مع منتخب إيطاليا منذ ظهوره الأول في 2022.وسيعزز وصول ريتشي خيارات ميلان في خط الوسط، بعد انتقال تيجاني ريندرز إلى مانشستر سيتي.