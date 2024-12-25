الأهلي المصري يعلن إصابة رضا سليم بقطع جزئي في غضروف الركبة

أعلن الأهلي، أكثر الأندية المصرية فوزاً بألقاب في كرة القدم، اليوم الأربعاء، إصابة لاعبه المغربي رضا سليم بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة، خلال فوز كبير 6-1 على شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكان سليم (25 عاماً) قد طلب استبداله في الدقيقة 41 بعد شعوره ببعض الألم، من جراء الإصابة يوم الأحد الماضي، ليضطر مارسيل كولر مدرب الأهلي لإجراء أولى تبديلاته بإشراك بيرسي تاو بدلاً من المغربي المصاب.

وقال الأهلي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "الفحوصات التي خضع لها رضا سليم أثبتت إصابته بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى".

ونقل النادي عن أحمد جاب الله طبيب الفريق قوله إن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية جديدة خلال الساعات المقبلة لتحديد طريقة العلاج.

ويستعد الأهلي حامل اللقب لخوض مباراة أمام المصري البورسعيدي غداً الخميس ضمن الجولة السادسة من الدوري المحلي.



