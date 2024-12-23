صلاح وفان دايك.. غاري نيفيل يحدد قوة ليفربول وأكبر منافس على لقب الدوري الإنجليزي

حدد لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق غاري نيفيل أكبر منافس لليفربول على لقب الدوري الإنجليزي هذا العام، كما حدد نقاط قوة ليفربول في شخصين فقط هما محمد صلاح وفان دايك.

وقال نيفيل " أعتقد أن الفريق الوحيد الذي يحتاج ليفربول لمراقبته هو أرسنال إذا تمكن من رفع مستواه وتقليص الفجوة في مارس وأبريل. لكن في الوقت الحالي، ليفربول هو المرشح الأوفر حظًا للفوز باللقب. أعتقد أن الخطر الأكبر الذي يواجههم هو الإصابات - إذا خسروا فان دايك وصلاح، فإن ذلك سيؤثر عليهم سلبًا".

واحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق أربع نقاط بعد فوز الريدز على توتنهام بنتيجة 6-3 يوم الأحد .

وسحق أرسنال منافس الريدز على اللقب ضيفه كريستال بالاس 5-1 في وقت سابق من نهاية الأسبوع لكن تشيلسي صاحب المركز الثاني تعثر بعد تعادله بدون أهداف خارج أرضه مع إيفرتون .

وكشف نيفيل على أن تشيلسي، الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يعاني قبل بداية الموسم، يستمتع بموسم مثير للإعجاب لكنه قال إنه يتوقع أن يصبح أرسنال المنافس الأكبر لليفربول على اللقب.

وقال نيفيل في بودكاست سكاي سبورتس الخاص به بعد المواجهة الرائعة على ملعب توتنهام هوتسبير: "من الواضح أن ليفربول هو أفضل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي" .

وأضاف "إنهم المرشحون الأوفر حظًا للفوز باللقب. لقد كان هبوط مانشستر سيتي مذهلًا، ولست متأكدًا من أن أي شخص يعرف حقًا كيف سارت الأمور على هذا النحو السيئ".

وتابع "خاض تشيلسي مباراة صعبة أمس لكنه يقدم أداءً جيدًا ويقدم موسمًا جيدًا".

فان دايك وصلاح

وأوضح "أعتقد أن الفريق الوحيد الذي يحتاج ليفربول لمراقبته هو أرسنال إذا تمكن من رفع مستواه وتقليص الفجوة في مارس وأبريل. لكن في الوقت الحالي، ليفربول هو المرشح الأوفر حظًا للفوز باللقب. أعتقد أن الخطر الأكبر الذي يواجههم هو الإصابات - إذا خسروا فان دايك وصلاح، فإن ذلك سيؤثر عليهم سلبًا".

وتابع " فان ديك يشبه رودري بالنسبة لليفربول، فهو قادر على تماسك الفريق بأكمله. الحفاظ على لياقته أمر بالغ الأهمية".

وأضاف "هناك بعض التحديات الكبيرة القادمة، لذا فنحن لسنا قريبين من النقطة التي يمكننا من خلالها منح ليفربول اللقب، لكنهم في وضع رائع وفي هذه اللحظة هم أفضل فريق في الدوري على الإطلاق والجدول يخبرنا بذلك".