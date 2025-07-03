رونالدو يودّع جوتا بكلمات مؤثرة: كنا معًا منذ أيام لا يُعقل ما حدث

عبّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صدمته العميقة بعد وفاة زميله في المنتخب ديوغو جوتا وشقيقه أندري، إثر حادث سير مأساوي في إسبانيا.

وقال رونالدو في رسالة مؤثرة نشرها عبر حساباته: "لا يُعقل ما حدث، فقد كنا معًا مؤخرًا في صفوف المنتخب، وقد عقدت قرانك منذ وقت قريب فقط. إلى أسرتك الكريمة، إلى زوجتك وأطفالك، أبعث بأصدق التعازي وأتمنى لهم القوة لتجاوز هذه المحنة العصيبة."

وأضاف: "أنا على يقين أن روحك ستظل حاضرة معهم دائمًا. ارقدا بسلام، ديوغو وأندري. سنفتقدكما ببالغ الحزن والأسى."

كلمات رونالدو لامست قلوب الجماهير، وعكست حجم الفاجعة التي ألمّت بكرة القدم البرتغالية.

وكانت الأوساط الرياضية استيقظت على الخبر المفجع صباح الخميس، بوفاة نجم نادي ليفربول والمنتخب البرتغالي ديوغو جوتا، عن عمر ناهز 28 عامًا، إثر حادث سير مروّع وقع في شمال إسبانيا، أودى أيضًا بحياة شقيقه الأصغر أندريه سيلفا، البالغ من العمر 26 عامًا.

وبحسب السلطات الإسبانية، فقد وقع الحادث على الطريق السريع A-52 في منطقة زامورا، حيث كانت سيارة لامبورغيني يقودها جوتا برفقة شقيقه قد انحرفت عن الطريق بعد انفجار إطارها أثناء محاولة تجاوز، ما أدى إلى انقلابها واندلاع النيران فيها.

تم استدعاء فرق الطوارئ على الفور، لكنها وجدت الراكبين قد فارقا الحياة في موقع الحادث.

المأساة وقعت بعد أيام قليلة من احتفال غوتا بزواجه (28 يونيو) من حبيبته روت كاردوسو، والدة أطفاله الثلاثة، في حفل أقيم بمدينة بورتو، مسقط رأسه. وكان جوتا قد عبر عن سعادته الغامرة، واصفًا زوجته بأنها "حب حياته"، وكتب عبر حساباته قائلاً: "أنا أسعد رجل في العالم".

وانتقل جوتا (28 عاما) إلى صفوف ليفربول عام 2020. لعب دورا رئيسا في نجاحات الفريق الأحمر في السنوات الأخيرة، خصوصا في رحلة تتويجه نحو لقب البرميرليغ الموسم الماضي.