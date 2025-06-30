ماريسكا: أمريكا ليست المكان المناسب لاستضافة المونديال

انتقد إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لإقامة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة. وجاءت انتقادات المدرب الإيطالي بعد التوقف الطويل، الذي شهدته مباراة تشيلسي ضد بنفيكا البرتغالي، مساء أول أمس السبت، لمدة ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية، ليستغرق اللقاء قرابة خمس ساعات لإتمامه.

وطلبت اللجنة المنظمة للبطولة من الجماهير إخلاء مقاعدهم في ملعب «بنك أوف أمريكا» قبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، على الرغم من عدم هطول الأمطار في الملعب، حيث كانت النتيجة تشير وقتها لتقدم تشيلسي 1 / صفر.

وقال ماريسكا: «إذا أوقفوا بالفعل ست أو سبع أو ثماني مباريات، فمن المحتمل أن يكون هناك خلل ما، الولايات المتحدة ليست المكان المناسب لإقامة هذه البطولة. وظل ارتفاع درجة الحرارة بمثابة مشكلة طوال منافسات البطولة، حيث اقتربت درجات الحرارة من 38 درجة مئوية في بعض الملاعب خلال مباريات النهار. وقد تأجلت لقاءات عدة بسبب الأمطار».