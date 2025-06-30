دي ماريا.. العمر مجرد رقم والدليل صدارة الهدافين

رغم بلوغه السابعة والثلاثين من عمره، انفرد النجم الأرجنتيني آنخل دي ماريا ولو بشكل مؤقت، بصدارة قائمة هدافي كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة. وسجل دي ماريا أربعة أهداف خلال أربع مباريات مع بنفيكا في المونديال ليتربع على صدارة قائمة هدافي البطولة، وانطلق جمال موسيالا النجم الشاب لبايرن ميونخ الألماني، بقوة نحو المنافسة على جائزة هداف كأس العالم للأندية، بعد أن قدم أداءً لافتاً في انطلاق البطولة.

ودخل نجم بايرن ميونخ كبديل في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بانتصار كاسح على أوكلاند سيتي بعشرة أهداف نظيفة، سجل منها موسيالا ثلاثية (هاتريك) وضعته في الصدارة، متفوقاً على عدد من زملائه في الفريق.

وبقي موسيالا منفرداً بصدارة هدافي البطولة، حتى نجح دي ماريا نجم بنفيكا في الوصول للرصيد نفسه من الأهداف، لكن من خلال الجولة الثانية لدور المجموعات، مستغلاً مواجهة فريقه ضد أوكلاند سيتي أيضاً والتي انتهت بفوز الفريق البرتغالي بنصف دستة أهداف، قبل أن يعادل ميكايل أوليسيه نجم بايرن ميونخ هذا الرصيد من الأهداف ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني.