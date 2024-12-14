كيليان مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب فرنسي في الموسم

فاز كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب كرة قدم فرنسي للموسم الماضي 2023 / 2024 المقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

واحتفظ مبابي بالجائزة التي حققها في العام الماضي ولكن بفارق أقل عن أقرب منافسيه، حيث سجل المهاجم الفرنسي 52 هدفا في موسمه الأخير مع فريقه السابق باريس سان جيرمان.

وساهم كيليان بقوة في فوز الفريق الباريسي بالثنائية المحلية الدوري وكأس فرنسا إضافة إلى التأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتفوق مبابي في سباق الفوز بالجائزة بفارق خمس نقاط عن ويليام ساليبا مدافع أرسنال الذي جمع 51 نقطة بعدما قدم موسما رائعا مع الفريق اللندني، وحجز لنفسه مكانا أساسيا في قائمة منتخب فرنسا.

وفي المركز الثالث بسباق التصويت حل مايك مانيان حارس مرمى ميلان الإيطالي برصيد 24 نقطة، خلفه ثنائي ريال مدريد إدواردو كامافينجا (17 نقطة) وأوريلين تشواميني (16 نقطة) في المركزين الرابع والخامس.

وتساوى في المركز السادس كل من أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني وبيير ليه ميلو لاعب بريست برصيد 15 نقطة.

وأكمل ثنائي باريس سان جيرمان، وارن زاير إيمري (11 نقطة) وبرادلي باركولا (10 نقاط) قائمة العشرة الأوائل في سباق الفوز بهذه الجائزة.

يذكر أن كيليان مبابي 25 عاما انتقل لصفوف ريال مدريد الإسباني في صيف العام الجاري قادما من باريس سان جيرمان بصفقة انتقال حر، ووقع عقدا مدته خمسة مواسم، ينتهي في صيف 2029.