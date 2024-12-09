جراحة لأنطونيو مهاجم ويستهام بعد حادث سير

خضع الجامايكي ميكيل أنطونيو، مهاجم فريق ويستهام الإنجليزي، لعملية جراحية بعد تعرضه لكسر في الأطراف السفلية في حادث سير أول من أمس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن أنطونيو «34 عاماً» تم نقله إلى المستشفى في لندن عقب حادث تعرض له في إيبنج إيساكس، حيث تم تداول صور لسيارة فيراري مدمرة.

وقال بيان لنادي ويستهام أمس: «النادي يمكنه التأكيد على خضوع ميكيل أنطونيو لعملية جراحية في الأطراف السفلية، وذلك بعد حادث سير السبت، وستتواصل مراقبة حالة ميكيل في المستشفى خلال الأيام المقبلة».

وأضاف: «الجميع في النادي يأملون في أن يتعافى ميكيل سريعاً ويعبرون عن امتنانهم لعائلة كرة القدم التي أظهرت دعمها للاعب ، ونشكر من القلب خدمة الطوارئ الذين كانوا أول من استجابوا وأنقذوا ميكيل فوراً عقب الحادثة، والفريق الطبي المشرف على عملية تعافيه».