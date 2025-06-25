ميسي يحتفل بعيد ميلاده الـ 38 بقيادة إنتر ميامي لدور الـ 16

احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، بعيد ميلاده الـ38، بعدما قاد فريقه للتأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة، وتأهل فريق إنتر ميامي إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بالبطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة بعدما حصد 5 نقاط بفارق الأهداف خلف بالميراس.

واستهل فريق إنتر ميامي مبارياته في البطولة بالتعادل السلبي مع الأهلي المصري ثم فاز على بورتو البرتغالي 2 / 1، واختتم مبارياته في دور المجموعات بالتعادل 2/2 مع بالميراس البرازيلي. وسيكون أمام ميسي مباراة عاطفية في دور الـ16، حيث سيواجه فريقه السابق باريس سان جيرمان.

ولد ميسي في الـ24 يونيو 1987، ويعد أحد أعظم اللاعبين في التاريخ، وقد حقق العديد من الأرقام القياسية في الجوائز الفردية التي فاز بها طوال مسيرته الكروية الاحترافية، حيث توج ثماني مرات بجائزة الكرة الذهبية، وثماني مرات كأفضل لاعب في العالم من قبل فيفا.