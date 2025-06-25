مبابي يواصل الغياب عن تدريبات ريال مدريد رغم تعافيه

لا يزال النجم الفرنسي كيليان مبابي غائباً عن التمارين الجماعية لفريق ريال مدريد الإسباني، رغم تعافيه من المرض، حيث واصل تدريباته الفردية خلال معسكر الفريق ببطولة كأس العالم للأندية.

وأجرى ريال مدريد حصة تدريبية جديدة في «ذا جاردنز نورث كاونتي ديستريكت بارك» بمدينة بالم بيتش، استعداداً لمباراته ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي، بالجولة الثالثة الأخيرة في المجموعة الثامنة من دور المجموعات للمسابقة العالمية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي للريال أن اللاعبين الأساسيين، الذين شاركوا في الفوز 3 / 1 على باتشوكا المكسيكي بالجولة الثانية للمجموعة، أجروا تمارين التعافي، بينما بدأ بقية اللاعبين الحصة مع تمارين التنشيط ثم تدربوا على التمريرات وأجروا سلسلة من التمارين الهجومية الدفاعية.

وكان مبابي يعاني من التهاب حاد في المعدة، تسبب في غيابه عن لقائي الريال ضد الهلال السعودي وباتشوكا في الجولتين الأولى والثانية بالمجموعة.