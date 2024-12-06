ميسي أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم لعام 2024

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة، حصول ليونيل ميسي على جائزة لاندون دونوفان لأفضل لاعب في المسابقة لعام 2024 بعد موسم قاد فيه إنتر ميامي إلى درع المشجعين لأول مرة في تاريخه كأفضل فريق في الدور التمهيدي.

في أول موسم كامل له في الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد انضمامه إلى ميامي في يوليو 2023، سجل ميسي 20 هدفاً في 19 مباراة بينما حقق ناديه رقما قياسيا في الموسم بعد أن جمع 74 نقطة.

وميسي (37 عاماً) هو أول لاعب في تاريخ إنتر ميامي يحصل على أرفع جائزة فردية في الدوري الأمريكي لكرة القدم، والتي تمت إعادة تسميتها في عام 2015 على اسم أفضل لاعب سابق وهو دونوفان، الذي لعب دورا رئيسيا في تأسيس الدوري.

وتفوق ميسي على كوتشو هيرنانديز مهاجم كولومبوس كرو وإيفاندر لاعب وسط بورتلاند تيمبرز وكريستيان بنتيكي لاعب دي.سي يونايتد إضافة إلى لويس سواريز زميله في ميامي، ليحصل على الجائزة.



