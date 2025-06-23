راشفورد: أتمنى اللعب إلى جوار لامين يامال في برشلونة

كشف النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد عن رغبته في اللعب إلى جانب الموهبة الشابة لامين يامال في برشلونة الإسباني، ووقع راشفورد، البالغ من العمر 27 عاماً، عقداً مع مانشستر يونايتد يمتد لخمس سنوات في عام 2023، لكنه قضى النصف الثاني من الموسم الماضي للدوري الإنجليزي الممتاز معاراً لأستون فيلا، ولا يزال مستقبله تحت قيادة البرتغالي روبن أموريم مدرب يونايتد غير محسوم.

وكشف راشفورد عن طموحاته إلى مقابلة مع المؤثر الإسباني خافي رويز، ولدى سؤاله عما إذا كان يرغب في اللعب إلى جوار لامين يامال البالغ من العمر 17 عاماً، هداف برشلونة، قال راشفورد: نعم، بالتأكيد، الجميع يريد اللعب مع الأفضل، نأمل وسنرى، وأكد راشفورد، أنه من الصعب وصف ما يفعله يامال لأنه ليس من المفترض أن يفعل ذلك في سن 16 أو 17 عاماً، لا أعتقد بأننا رأينا ذلك من قبل. وكان البرازيلي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، قد صرح في مايو الماضي للإذاعة الكاتالونية أن نادي برشلونة معجب بالفعل براشفورد.