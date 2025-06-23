كوبل حارس دورتموند ينتقد المتذمرين من ارتفاع درجات الحرارة

لا يكترث جريجور كوبل، حارس مرمى بوروسيا دورتموند الألماني، لمن يتذمرون من ارتفاع درجات الحرارة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

وقال الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب دورتموند، إن وقوفه على خط التماس خلال فوز فريقه على ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بأربعة مقابل ثلاثة أهداف أول من أمس في سينسيناتي كان أشبه بـ«التواجد في ساونا».

وقال الحارس السويسري لدورتموند: إنه فصل الصيف، هذا يعني أن الجو سيكون حاراً، بالطبع من الأسهل اللعب في طقس 15 درجة مئوية ورذاذ خفيف، لكن كرة القدم تلعب في الصيف أيضاً، علينا أن نتعامل مع هذا الأمر.

وأوضح حارس مرمى فريق دورتموند الألماني: بغض النظر عن النتيجة، لا يمكننا أن نأخذ الكثير من الإيجابيات، الحقيقة هي أنه لا ينبغي أن نستقبل ثلاثة أهداف، ومن الحقائق أيضاً أنه لا ينبغي أن نستقبل الأهداف بهذه الطريقة.