فلوريان فيرتز متحمس لبدء مشواره مع ليفربول

أكد فلوريان فيرتز، صاحب أغلى صفقة في تاريخ نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أنه لم ينتقل إلى قلعة (أنفيلد) «للاستمتاع»، بل يعتقد أنه المكان الأمثل له للتطور وتحقيق النجاح.

وتكبدت خزينة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم 100 مليون جنيه استرليني (134.7 مليون دولار) لباير ليفركوزن الألماني مقابل الحصول على خدمات نجم منتخب ألمانيا (22 عاماً)، لكن هذه الصفقة ربما تحطم الرقم القياسي في تاريخ صفقات البطولة العريقة، في ظل إمكانية حصول النادي السابق للاعب على 16 مليون جنيه استرليني كإضافات.

في حال تحقيق ذلك، سوف تتجاوز تلك الصفقة الرقم القياسي الحالي البالغ 115 مليون جنيه استرليني التي دفعها تشيلسي لضم مويسيس كايسيدو عام 2023.

وأعرب فيرتز عن حماسته لبدء مشواره مع ناديه الجديد، وقال لموقع ليفربول الإلكتروني: «لم أحضر إلى هنا للاستمتاع، بل أريد أيضاً تحقيق شيء ما وإرضاء الجماهير».

وأوضح اللاعب الألماني «بالطبع أريد مواصلة هذا الأداء. لذا، نعم، هذا يحفزني بالتأكيد لتحقيق المزيد»، وتابع «أرغب في الفوز بكل شيء كل عام. أولاً، يتعين علينا أن ننجز عملنا، وأن نبدع. في النهاية، نريد النجاح».

وشدد فيرتز «لقد فازوا بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم، لذا هدفي بالتأكيد هو الفوز به مجدداً، والذهاب أبعد في دوري أبطال أوروبا. إنني طموح للغاية».

ووقع فيرتز عقداً لمدة خمس سنوات مع ليفربول، حيث يأمل في تقديم أفضل سنوات في مسيرته الرياضية مع الفريق الأحمر.

ويسعى فيرتز لمواصلة التطور في مستواه، لا سيما بعد تسجيله 57 هدفاً وتقديمه 64 تمريرة حاسمة في 197 مباراة مع باير ليفركوزن.

وكشف فيرتز «كانت هذه أيضاً نقطة مهمة بالنسبة لي. سأحاول تطوير مستواي الشخصي ومستوى اللياقة البدنية، لأنني أعتقد أن الجميع يعلم أن لاعبي ليفربول أشبه بالآلات ويتمتعون بالقوة المفرطة ويتمتعون ببنية بدنية مذهلة».

فرصة للتطور

وواصل نجم ليفربول الجديد حديثه قائلاً: «أعتقد أن هذه أيضاً فرصة لي للتطور في هذه المرحلة من مسيرتي الكروية. لذا، نعم، ظننت أن هذا هو المكان المناسب لي».

وتفوق ليفربول على منافسيه مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني لضم فيرتز.

كان ليفركوزن قام بتقدير الصفقة بقيمة 126 مليون جنيه استرليني، لكن تم التوصل إلى تسوية الأسبوع الماضي، على الرغم من أن المبلغ المقدم يتجاوز بكثير صفقة الـ85 مليون جنيه استرليني التي اتفق عليها ليفربول مع بنفيكا البرتغالي في عام 2022 لضم الأوروغواياني داروين نونيز، المتوقع رحيله هذا الصيف.

وأتم فيرتز حديثه، حيث قال: «أنا متحمس جداً لخوض مغامرة جديدة. كانت هذه أيضاً نقطة مهمة في تفكيري: أريد تجربة شيء جديد تماماً، مغادرة الدوري الألماني والانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز».

وأصبح فيرتز ثاني صفقة يبرمها ليفربول هذا الصيف، بعد التعاقد مع جيريمي فريمبونغ، من ليفركوزن أيضاً، ومع انضمام الجورجي جيورجي مارماداشفيلي، حارس مرمى فالنسيا الإسباني، الشهر المقبل، بعد اتفاق تم التوصل إليه قبل عام، تكون قيمة إنفاق العملاق الإنجليزي على الصفقات الصيفية قد وصلت بالفعل إلى 175 مليون جنيه استرليني.

ومن المتوقع أن يتجاوز ما سينفقه ليفربول حاجز الـ 200 مليون جنيه استرليني، بعد الاتفاق على صفقة بقيمة 40 مليون جنيه لضم الظهير الأيسر لبورنموث، ميلوش كيركيز.

وهذه هي أكبر فترة انتقالات لليفربول منذ عام 2018، عندما تم التعاقد مع نابي كيتا وفابينيو وشيردان شاكيري وأليسون بيكر مقابل نحو 170 مليون جنيه استرليني، علماً أن فيرجيل فان دايك كان قد انضم لليفربول في فترة الانتقالات الشتوية التي تسبقها مقابل 75 مليون جنيه استرليني.