مدرب دورتموند: الأجواء الحارة ميزة لأندية معينة

يعتقد نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أن الأندية الأوروبية تواجه عائقاً في البطولة بسبب الأجواء الحارة الخانقة في أمريكا. وقال: الأندية القادمة من الجنوب تتمتع بميزة كبيرة بسبب الحرارة، وأضاف: المباراة في سينسيناتي ستقام تحت حرارة الظهيرة.

يمكنك أن تتخيل ما يعنيه ذلك للاعبين عندما تكون الشمس في ذروتها، وفي أرضية الملعب، تكون الحرارة أعلى بدرجتين أو ثلاث إضافية، موضحاً أنه سيولي اهتماماً لاختيار اللاعبين الأكثر قدرة على تقديم أداء جيد رغم درجات الحرارة المرتفعة.

وتشير توقعات الطقس إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى 34 درجة مئوية، وتسببت الأجواء الحارة والعواصف الرعدية في مشاكل بالفعل في البطولة، والتي تقام في نفس التوقيت التي ستلعب فيه مباريات كأس العالم في أمريكا الشمالية، وكان تم نقل موعد إقامة كأس العالم الأخيرة في قطر إلى شهري نوفمبر وديسمبر لتفادي درجات الحرارة الحارة.