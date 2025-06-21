ماسكيرانو: ميسي يواصل بقوة عندما يتعب الجميع

أثنى الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، على أداء مواطنه ليونيل ميسي، الذي قاد الفريق للاقتراب من التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وشدد مدرب إنتر ميامي «إصرار ميسي على الفوز دائماً ما يكون مفاجئاً. حتى في الدقائق الأخيرة، عندما يكون الجميع متعباً، فإنه يواصل دعم الفريق بكل ما أوتي من قوة».

وقلب إنتر ميامي تأخره 0 - 1 أمام بورتو البرتغالي، لانتصار ثمين 2 - 1، بالجولة الثانية في المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة العالمية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة. وتقدم بورتو في الدقيقة الثامنة عن طريق سامو أمورديون من ضربة جزاء، قبل أن يدرك تيلاسكو سيجوفيا التعادل لإنتر ميامي في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 54 سجل ميسي الهدف الثاني للفريق الأمريكي، وهو الهدف رقم 50 له في مسيرته مع الفريق.

وقال ماسكيرانو عقب المباراة «ميسي هو اللاعب الذي يقودنا في طرق المنافسة. شغفه، وصموده، وإرادته لمواصلة المنافسة، مهما كان مستواه. في عالم كرة القدم، ماذا يمكنني أن أضيف؟ إنه أفضل لاعب في تاريخ هذه اللعبة».

ولعب مدرب ميامي، ماسكيرانو، إلى جوار ميسي لمدة 13 سنة في صفوف الأرجنتين، وثمانية أعوام مع برشلونة. وعندما طُلب منه الحديث عن تطور قائد الفريق رقم 10 منذ أيام زمالتهما، قال «ليو قائد عظيم، وكان كذلك دائماً، سواء عندما كان في عمر 23 أو 24 عاماً، أو حتى الآن».

وتابع: «دائماً ما يشجع زملاءه ويسعى لمساندتهم، بينما يحاول الآخرون الاقتداء به. هذه هي الفكرة. حينما يكون لديك لاعب مثله، لا بد أن تتبعه».

كما أشاد إيان فراي، مدافع إنتر ميامي، بتأثير الحافز التنافسي الدائم الذي يتمتع به ليونيل ميسي داخل غرفة الملابس.

وقال اللاعب : «إنه يُشعل حماس الفريق قبل كل مباراة. لكن الأهم من ذلك هو رؤيته وهو يتنافس بشغف كبير، ما يدفعك لأن تسعى لتكون مثله. قبل انطلاق البطولة، شجعنا على الثقة بأنفسنا، وكان يقول لنا ادخلوا الملعب بثقة وكونوا على طبيعتكم، عبّروا عن أنفسكم، كما أنه شخص شديد التواضع، يمكنك دائماً التحدث إليه وطرح أي سؤال».

ووصف مارسيلو وايجاندت، مدافع إنتر ميامي، ميسي بأنه «قائد استثنائي». وأضاف: «ليو إنسان رائع، وهذا هو الأهم في عالم كرة القدم. أما ما يفعله داخل الملعب، فهو ببساطة خارق للعادة». ومن المقرر أن يلتقي إنتر ميامي مع بالميراس في الجولة المقبلة، التي تشهد مواجهة أخرى بين الأهلي وبورتو.