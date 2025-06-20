نقل مبابي للمستشفى بسبب التهاب في المعدة



أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، أمس، نقل مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي إلى المستشفى، حيث يعاني من وعكة صحية.

وأضاف النادي الإسباني في بيان له عبر موقعه الرسمي، أن اللاعب عانى من التهاب حاد في المعدة والأمعاء، ليتم نقله إلى المستشفى لكي يخضع لفحوصات طبية، والبدء في تلقي العلاج اللازم.

وكان مبابي قد غاب عن مباراة الفريق، أمس، في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل 1- 1، حيث قال الإسباني، تشابي ألونسو، إن مبابي مريض ولم يتمكن من اللحاق بالتشكيل الأساسي.