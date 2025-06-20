يوسف جابر لـ« البيان »: عودتي إلى بني ياس إدارياً تحدٍ جديد في مسيرتي

أعرب يوسف جابر، إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، عن سعادته بالعودة إلى «السماوي»، والعمل ضمن الجهاز الإداري للفريق في أول تجربة له عقب اعتزال كرة القدم عام 2024، مؤكداً أنه حرص خلال الفترة الماضية على الحصول على دورات لدخول العمل الإداري في كرة القدم، ويتمنى أن يقدم الإضافة، ويضع خبراته لدعم مسيرة الفريق في الموسم المقبل.

وكانت شركة كرة القدم بنادي بني ياس أعلنت انضمام يوسف جابر إلى الجهاز الإداري للفريق الأول، في إطار عدد من التغييرات، التي طالت الفريق عقب نهاية الموسم المنصرم، إذ يخوض لاعب بني ياس وشباب الأهلي السابق أولى تجاربه بعدما اختتم مسيرة طويلة في ملاعب كرة القدم عقب نهاية مشواره مع «الفرسان» بنهاية موسم 2023 - 2024.

وقال يوسف جابر لـ«البيان»: «فخور بالعودة إلى بيتي الأول بني ياس، النادي الذي بدأت فيه مشواري مع كرة القدم، وبالطبع هو شعور رائع بالعودة إلى النادي للعمل في الجهاز الإداري، وبلا شك أي إنسان يترك بصمة في المواقع التي عمل بها يجد رغبة من الجميع في الوجود للاستفادة من خبراته».

وأضاف: «أشكر إدارة بني ياس على ثقتها، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن النادي وجماهيره، وأن أقدم الإضافة، وأن أكون عضواً فعالاً في الجهاز الإداري لفريق بني ياس، ولمساعدة الفريق على تحقيق طموحاته في الموسم المقبل، وتقديم مستويات أفضل مما ظهر عليه الفريق في الموسم الأخير».

وكشف يوسف جابر عن أنه تلقى عدة دورات إدارية خلال الفترة الماضية، وعقب اعتزال كرة القدم نظراً لأهمية الإلمام بالعمل الإداري، وعدم الاكتفاء بالخبرات التي يمتلكها خلال مسيرته الطويلة في الملاعب، إذ عمل مع الكثير من المدربين والإداريين خلال مشواره لاعباً.

هدف

وتابع: «بالتأكيد لم أكن لأبتعد عن كرة القدم بعد نهاية مشواري لاعباً، وعودتي إلى بني ياس كوني إدارياً للفريق بمثابة تحد جديد بالنسبة لي، لست متخوفاً كونها التجربة الأولى لي كوني إدارياً، ولاعبا أي خطوة اعتبرها تحدياً في مسيرتي، وأسعى إلى أن أكون على قدر هذا التحدي، وأن نحقق أهدافنا بوضع بني ياس على المسار الصحيح».

وأشار إلى أن مزاملته لعدد من لاعبي الفريق الحالي لـ«السماوي» عندما كان لاعباً مثل فواز عوانة وفهد الظنحاني وغيرهما، إضافة إلى منصور علي، مدير الفريق الحالي، وزاملت مرزوق المنصوري، المشرف العام على الفريق، ما يسهل المهمة ويساعد في التواصل مع اللاعبين.

وعن رؤيته للموسم المقبل أوضح: «صحيح أن بني ياس لم يظهر بالشكل المطلوب في الموسمين الأخيرين، وقد يبتعد الفريق عن المنافسة أو مناطق الوسط، ويحدث تراجع في بعض الأحيان، لكنه قادر على العودة، وأثبت هذا الأمر في مناسبات عدة، لكن الطموحات كبيرة في الموسم المقبل، ونأمل أن يكون الموسم الجديد بمثابة انتفاضة للفريق».

من جهة أخرى، تنطلق تحضيرات «السماوي» استعداداً لموسم 2025 - 2026 مطلع يوليو المقبل، حيث يبدأ تجمع الفريق في الأول من الشهر المقبل بالفحوصات الطبية، التي تستمر لمدة يومين، ثم التدريبات اليومية حتى موعد المعسكر الخارجي، الذي سيقام في صربيا اعتباراً من يوم 10 يوليو، ويستمر لمدة 20 يوماً، يخوض خلاله الفريق عدداً من المباريات الودية، التي سيتم تحديدها بالتنسيق مع المدير الفني البلغاري، إيفايلو بيتيف.