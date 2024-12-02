حارس النصر السعودي السابق يتحدث عن إمكانية اعتناق رونالدو الدين الإسلامي

خرج حارس النصر السعودي السابق وليد عبد الله بتصريحات مثيرة عن الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد النصر، حول إمكانية اعتناق الدين الإسلامي. وكانت تقارير صحفية قد أشارت في عدة مناسبات إلى أن "الدون" يرحب بالدخول في الإسلام، بسبب اندماجه وتكيفه الواضح مع الثقافة السعودية.

وقال وليد في تصريحات عبر برنامج "الحصة الأخيرة" الذي يعرض على قناة السعودية: "لم أخش الحديث أمام رونالدو في غرفة خلع الملابس للمرة الأولى، لقد وقفت وتحدثت مع الجميع بصفتي قائد الفريق، ولم أشعر بالتوتر كما قال البعض"، وفقا لما نشرته الصحف السعودية الرياضية اليوم الاثنين وأضاف "حين يؤذن للصلاة ونحن في المران يطلب رونالدو من المدرب إيقاف الحصة التدريبية حتى ينتهي المؤذن".

وأضاف "كنت قريبا من كريستيانو في البداية، لأنه كان لا يعرف ثقافة البلد والنادي وغيرها من الأمور، فهو كان يرحب بذلك، ويسألني دائما عن بعض التفاصيل".

وتابع "رونالدو يحب أن يدخل الإسلام، فقد تحدثت معه عن هذا الأمر، وكان مهتما بذلك، لقد سجد مرة في الملعب بعد التسجيل، بالإضافة إلى أنه يحث اللاعبين دائما على الصلاة وغيرها من الأمور التابعة للدين الإسلامي".

وأكمل "عندما سجد رونالدو، صرخ جميع اللاعبين في صوت واحد (الله أكبر)، فهو يطالب اللاعبين بالانتظام في الصلاة، وعند سماع الأذان يطلب من المدرب إيقاف التدريبات".

ويعتنق كريستيانو رونالدو الديانة المسيحية لكن اسمه ارتبط في العديد من الأوقات السابقة باعتناق الإسلام خاصة مع انتقاله للنصر قبل قرابة عامين.

وشدد "بعيدا عن دخوله إلى الإسلام أو لا، فهو لاعب ملتزم وانضباطي إلى أعلى درجة، وهذا هو السبب في وصوله لهذه المكانة".

وأتم "رونالدو ونجله متواضعان للغاية، فالولد يتعامل مع أصدقائه ببساطة واضحة، وأعتقد أن كل شخص يأتي إلى السعودية، يحبها ويرتاح فيها".

يذكر أنه قبل الانتقال إلى النصر في شتاء 2023 بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحدثت تقارير عن وجود محاولات من زميلي الدون السابقين في ريال مدريد الإسباني، الألماني مسعود أوزيل والفرنسي كريم بنزيمة، لحثه على اعتناق الإسلام.