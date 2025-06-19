كوبيل حارس دورتموند: الضربة جاءت في صدري وانقطعت أنفاسي تماماً

قال جريجور كوبيل، حارس مرمى فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إنه بخير، في أعقاب الاصطدام القوي مع إيفيرالدو، لاعب فلومينينسي، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية، والتي انتهت بالتعادل السلبي. وظل كوبيل مستلقياً على أرض الملعب لفترة، وشعر بالدوار قليلاً، بعد الاصطدام الذي حدث بداية الشوط الثاني، ولكن في النهاية، تمكن من مواصلة اللعب.

وقال كوبيل: انقطعت أنفاسي تماماً، كنت محظوظاً جداً، الضربة جاءت بشكل رئيس في صدري، ولو كانت في رأسي، لكان الوضع أسوأ بكثير.

وذكر كوبيل أنه يعتقد أن الحادث لن يزعجه في المباريات المقبلة، حيث يخوض دورتموند مباراته الثانية أمام صن داونز الجنوب أفريقي الأحد المقبل. وستكون آخر مباراة لدورتموند في دور المجموعات، أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، الخميس المقبل. وأوضح كوبيل: لن أقلق بشأن الأمر كثيراً، الأهم من كل شيء، أن رأسي لم يتعرض للإصابة.

وكان دورتموند محظوظاً لعدم الخسارة، حيث كان فريق فلومينينسي هو الأفضل في المباراة التي أقيمت على ملعب «ميتلايف»، حيث تصدى كوبيل لبعض المحاولات الخطيرة. وقال نيكو كوفاتش، مدرب دورتموند، إن المباراة أظهرت أن الفريقين في فترتين مختلفين تماماً من الموسم، يجب أن نتعايش مع هذا الأمر، ويمكننا أن نتعايش معه، بالتأكيد لم تكن هذه هي أفضل مبارياتنا، ولكن الأداء كان مقبولاً، بما أنها أول مباراة.