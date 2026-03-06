ماذا قال ترامب لميسي عن الأهلي المصري؟

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه في إنتر ميامي بمناسبة فوز النادي بلقب كأس الدوري الأمريكي 2025.

وتطرق ترامب خلال الاستقبال لمشاركة إنتر ميامي ببطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة خلال يونيو 2025، مشيداً بأداء الفريق، قائلاً:" أداؤكم كان مذهلاً، حيث واجهتم بعضاً من أفضل الفرق في العالم وتعادلتم مع أفضل نادٍ مصري، كناية عن النادي الأهلي المصري في مباراة الافتتاح آنذاك.

يذكر أن النادي الأهلي المصري كان تعادل مع إنتر ميامي 0 – 0 في المباراة التي لعبت على ملعب هارد روك.

كما أشار الرئيس الأميركي إلى أن أحد أبنائه قال له بأنه معجب كثيراً بميسي، ويعتقد أنه شخص رائع، وذكر ترامب أن ابنه التقى النجم الأرجنتيني منذ فترة، وقال: إنه معجب جداً بك، وبـكريستيانو رونالدو، ذاك الشخص النبيل كما وصفه ترامب".

وسبق وأن التقى الرئيس الأميركي بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نوفمبر الماضي، و لاعب النصر السعودي حفل عشاء رسمي في البيت الأبيض.