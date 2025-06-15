ماتيوس: ساني يستحق التواجد في مونديال 2026

رحب لوثار ماتيوس قائد منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونيخ السابق بخطوة انتقال ليروي ساني لاعب الفريق إلى جالطة سراي، مضيفاً إن ساني سيكون لديه فرصة جيدة للتواجد بقائمة المنتخب الألماني في مونديال 2026 إذا قدم أداء جيداً مع ناديه التركي الجديد. وقال ماتيوس: الأمر متروك لساني، إذا قدم أداءً جيداً مع فريقه في الدوري التركي ودوري أبطال أوروبا، ستكون لديه فرصة قوية في المشاركة بكأس العالم.

وانضم ساني «29 عاماً» إلى جالطة سراي بطل ثنائية الدوري والكأس في تركيا قبل أيام بعقد مدته 3 مواسم، وبصفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع ناديه السابق بايرن ميونخ، الذي قضى بين جدرانه 5 سنوات. وأشاد النجم الألماني بجودة الملاعب في تركيا، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من المدربين المميزين الذين أعادوا الهدوء إلى الأندية.