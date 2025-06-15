تأشيرة خاصة لكوستا مدافع بوكا جونيورز

أكد بوكا جونيورز الأرجنتيني، أمس، إن مدافعه أيرتون كوستا سيشارك في كأس العالم للأندية لكرة القدم في الولايات المتحدة، بعد تراجع مسؤولي الهجرة الأمريكيين عن قرارهم السابق برفض طلبه بالحصول على تأشيرة دخول البلاد، ليحصل أيرتون كوستا على تأشيرة خاصة لمدة 26 يوماً. وخضع طلب كوستا للحصول على تأشيرة لشكوى جنائية في بلاده الأرجنتين تتعلق بسرقة عام 2018، والتي تجنب المحاكمة بشأنها من خلال قبول حكم مع إيقاف التنفيذ عام 2023.

ويفتتح بوكا جونيورز، الذي يشارك في المجموعة الثالثة، مشواره بالبطولة في ميامي غداً بمواجهة بنفيكا البرتغالي. وتضم المجموعة فريقي أوكلاند سيتي وبايرن ميونيخ .