الجزيرة يمدد عقد خصيف حتى صيف 2026

أعلن الجزيرة تجديد عقد حارس مرمى المنتخب الوطني والفريق الأول لكرة القدم، علي خصيف (38 عاماً) حتى 2026، لتستمر رحلة حارس الفريق التاريخي مع «فخر أبوظبي» في الموسم المقبل.

وكتب النادي على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: «القصة مستمرة.. قائد فخر أبوظبي علي خصيف جزراوي حتى عام 2026».

وكان عقد خصيف انتهى بنهاية الموسم المنصرم 2024 ـ 2025، وفضل النادي استمرار حارسه المخضرم لمدة موسم إضافي تقديراً لعطائه مع الفريق على مدار سنوات طويلة دافع فيها عن ألوان الجزيرة، وحقق معه العديد من البطولات والإنجازات.

ويعد علي خصيف أحد اللاعبين التاريخيين في قلعة الجزيرة، وحارسه الأساسي لسنوات طويلة، حيث يمتد مشوار علي خصيف مع الجزيرة لأكثر من 20 عاماً منذ انضمامه إلى الفريق عام 2005 وهو بعمر 16 عاماً قادماً من نادي الفجيرة، إذ بدأ مشواره مع «فخر أبوظبي» في فبراير عام 2005، وخاض أولى مبارياته مع الجزيرة أمام النصر ضمن منافسات فريق تحت 20 عاماً، وبعد تألقه تم تصعيده في نفس الموسم إلى الفريق الأول ولم يتجاوز الـ17 عاماً.

وتعد مباراة الجزيرة مع الإمارات في أبريل من نفس العام، أول مواجهة رسمية لعلي خصيف مع الفريق في دوري الدرجة الأولى، وواصل مشواره مع الفريق في دوري المحترفين، إذ يعد أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في دوري المحترفين الإماراتي منذ تطبيقه عام 2008 ـ 2009.

وخاض خصيف خلال مسيرته الطويلة مع الجزيرة أكثر من 500 مباراة محلية بمختلف المنافسات الخارجية، ليواصل رحلته الناجحة باعتباره قائداً تاريخياً للفريق ويستمر في الملاعب حتى سن التاسعة والثلاثين.

ولعب خصيف مع الجزيرة 356 مباراة في دوري المحترفين، و26 مباراة في كأس الرابطة، و4 مباريات في كأس السوبر، بخلاف مشاركاته مع الفريق في كأس رئيس الدولة، ودوري أبطال آسيا.

وتوج خصيف مع الجزيرة بالعديد من الألقاب وصلت إلى 11 لقباً، حيث فاز مع الفريق بثلاثة ألقاب لدوري المحترفين أعوام 2011 و2017 و2021، وثلاثة ألقاب في كأس رئيس الدولة أعوام 2011 و2012 و2016، وكأس رابطة المحترفين الإماراتية مرتين عامي 2010 و2025، وكأس الاتحاد 2006 وكأس السوبر 2022، إضافة إلى مشاركته في إحراز لقب كأس الأندية الخليجية مع الجزيرة عام 2007، إلى جانب قيادته لفخر أبوظبي لإحراز المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الإمارات عام 2017.