إيسايلا: الإمارات ستبقى بيتي الثاني وعودتي واردة

أكد الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، رضاه عن الفترة التي قضاها مدرباً في دوري أدنوك للمحترفين، واستمرت لمدة نحو 4 سنوات، مع أندية بني ياس وعجمان وخورفكان، مشيراً إلى أن أنه كان من الصعب الاستمرار مع السماوي، نظراً لعدم التوصل إلى اتفاق على تجديد العقد.

ورحل إيسايلا عن بني ياس عقب نهاية الموسم المنصرم، وتعاقد النادي مع البلغاري إيفايلو بيتيف لتولى المهمة خلفاً له، اعتباراً من الموسم المقبل، إذ قضى إيسايلا داخل جدران النادي 3 سنوات على فترتين، الأولى مطلع موسم 2020 - 2021، في بداية مشواره مع الدوري الإماراتي، ونجح في موسمه الأول مع الفريق في احتلال وصافة دوري المحترفين، بعد منافسة على اللقب مع الجزيرة، وفي موسمه الثاني مع السماوي، احتل الفريق المركز التاسع، ثم المركز الـ 11 في الموسم الثالث، قبل أن يرحل، ويخوض تجربتين مع عجمان في الموسم الماضي، ثم خورفكان في النصف الأول من الموسم الأخير، والعودة مجدداً لبني ياس في ولايته الثانية في يناير الماضي.

وقال إيسايلا لـ «البيان»، بعد نهاية مشواره مع بني ياس: لا أحب الحديث بدون تواضع، لكن إذا نظرت إلى مشواري التدريبي بالكامل، فقد حققت كل الأهداف التي وضعتها مع الأندية التي قمت بتدريبها، سواء كانت أهدافاً صغيرة أو كبيرة، وبالنظر إلى مشواري مع بني ياس، فقد عدت في الموسم الأخير في توقيت صعب للغاية بالنسبة للفريق، وبحساب النقاط منذ قدومي وحتى نهاية الموسم، فقد قمنا بعمل جيد، ونجح الفريق في البقاء في الدوري، بعدما تعرض لشبح الهبوط».

وأضاف: الفريق عانى من ظروف صعبة، ولم يكن من السهل اختيار أفضل 11 لاعباً في التشكيلة الأساسية، نظراً لمشاكل الغيابات، بسبب الإصابات التي ضربت عدداً من اللاعبين، إلى جانب الغيابات نتيجة البطاقات الحمراء، حيث خضنا مباريات عدة من دون لاعبين أساسيين، بسبب الحصول على بطاقات حمراء كثيرة.

وتابع: فضلاً عن ذلك، تعرضنا للعديد من القرارات التحكيمية المؤثرة، رغم أني لم أكن أريد التعليق على التحكيم، لكن وضع الفريق كان سيتحسن، لولا الأخطاء التي سارت في اتجاه واحد في الكثير من الأحيان ضد السماوي، فقد كان مؤلماً عندما تشاهد مثل تلك الأخطاء، إلا أن الأخطاء واردة في النهاية، وما حدث قد حدث.

وعن سبب عدم مواصلة المشوار مع بني ياس، رغم عرض التجديد من قبل إدارة النادي، أوضح إيسايلا أنه كان من الصعب الاستمرار، ودارت بعض المناقشات بيني وبين الإدارة، وأردت توضيح بعض الأمور، لكن لم نتوصل إلى اتفاق، وهذا طبيعي في كرة القدم. وواصل: سأحصل على إجازة لبعض الوقت، من أجل رؤية عائلتي في رومانيا، حيث أريد التركيز مع العائلة، والحصول على راحة لإعادة شحن بطاريتي التدريبية من جديد.

وعما إذا كان لديه عروض من أندية أخرى، سواء في الإمارات أو رومانيا، أضاف: لا أستطيع القول إنني تلقيت عروضاً جدية، فقد تحدثت مع بعض الأندية، لكن الأمور لم ترقَ إلى درجة العروض الرسمية، هناك مناقشات في رومانيا، إلا أنه من الصعب التأكيد على عودتي إلى رومانيا، وكما قلت، أريد التركيز حالياً على إجازتي، وبعدها لكل حادث حديث.

وأردف: الإمارات بيتي الثاني، وأرتبط وعائلتي بها ارتباطاً كبيراً، وسأعود إلى أبوظبي، لأن بناتي ما زلن يدرسن هنا، ومن الوارد العودة للتدريب مجدداً في الدوري الإماراتي، صحيح أنني لم أتلقَ عروضاً جدية، لكن في حالة وجود عروض، بالطبع سأقوم بدراستها.