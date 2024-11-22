الغساني لـ «البيان»: الفوز على قطر خطوة مهمة في طريق المونديال

أكد يحيى الغساني لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن فوز «الأبيض» على قطر، يعد خطوة مهمة نحو التمسك بحلم الصعود إلى كأس العالم 2026، وأن الحظوظ ما زالت قائمة في تحقيق هذا الحلم، بشرط مواصلة المشوار بنفس الروح والإصرار والعزيمة التي ظهر عليها المنتخب في مباراتي قرغيزستان وقطر.

وتألق الغساني خلال مواجهة منتخبنا الوطني أمام شقيقه القطري، التي انتهت لمصلحة «الأبيض» بخماسية نظيفة، في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات المونديال، إذ برز كأحد أفضل لاعبي المباراة، بتسجيله الهدف الخامس، وصنع هدفاً، وتسبب في ركلة جزاء.

وقال الغساني لـ «البيان»: «المنتخب حقق فوزاً ثميناً، بعد أداء رائع وراقٍ من جميع اللاعبين، وثلاث نقاط في غاية الأهمية، حيث الانتصار هو الأهم، رغم النتيجة الكبيرة، وسواء تحقق بخمسة أهداف أو بأي نتيجة أخرى.

فالمهم كان الثلاث نقاط، طريق التأهل لا يزال طويلاً، وأمامنا استحقاقات مهمة وقوية خلال المرحلة المقبلة، تبدأ بمنافسات بطولة كأس الخليج التي سنسعى خلالها للمنافسة بقوة على البطولة، واستكمال مشوار تصفيات المونديال في شهر مارس المقبل».

وأضاف:«علينا مواصلة الطريق بنفس الروح والإصرار والقتالية، طالما الأمل موجود، وحظوظنا قائمة في التأهل، ولكن يجب علينا التواضع، والعمل بجهد أكبر في المباريات المتبقية من التصفيات، لتحقيق حلم جماهير الإمارات بالوجود في أكبر محفل كروي في العالم».

تركيز

وعن المواجهات المتبقية لـ «الأبيض» أمام إيران وقرغيزستان وكوريا الشمالية وأوزبكستان، أكد الغساني على صعوبة جميع المباريات، خصوصاً أن هناك أكثر من منتخب يوجد في صراع التأهل، ولكن رجال «الأبيض» قدّها، موضحاً: «المرحلة القادمة تأتي بعد 4 أشهر في مارس المقبل، سنحاول التركيز في المباريات القادمة بشدة، من أجل الفوز، رغم صعوبة المهمة».

وعن سر تألقه مع المنتخب، قال: «في مثل هذه المباريات، يجب كلاعب أن تعطي كل ما لديك من مجهود في أرض الملعب، والحمد لله، حالفني التوفيق بجانب زملائي في تقديم أداء يعكس حجم العمل في المنتخب الوطني، سواء من جانب اللاعبين أو الجهاز الفني، وبالطبع، ارتداء قميص المنتخب شرف لأي لاعب، حتى ولو من على مقاعد البدلاء أو المدرجات، سأعطي روحي وقلبي فداء للمنتخب».

وأشار الغساني إلى أن حالة التفاهم والانسجام بين عناصر الخط الهجومي للمنتخب الوطني، وظهور الخط الأمامي بشكل قوي في المباراتين الأخيرتين، لافتاً إلى أن الأهم هو الاستمرارية والتركيز، لأن المنتخب أنهى مرحلة مهمة.

ولكن يتبقى مرحلة هي الأهم في مشواره بالتصفيات.وقال: «الجميع بذل مجهوداً كبيراً، سواء خلال التدريبات أو في المباريات، ولم يذهب تعبنا هباء، وهذه مجرد بداية لعودة «الأبيض» بقوة، ونأمل أن يحالفنا التوفيق، ونستمر في النتائج الإيجابية».

على جانب آخر، أبدى يحيي الغساني سعادته بردود أفعال جماهير المنتخب الوطني، عقب الفوز على قطر، وذلك بعدما حرص عدد كبير من مشجعي الأبيض على التقاط الصور التذكارية مع اللاعب بعد انتهاء المباراة.

وحرص المشجع الصغير، خلف السويدي، على إهداء الغساني عقب اللقاء، لوحة عليها صورة رمزية لأسطورة ونجم المنتخب الوطني السابق، عدنان الطلياني، وهو يحمل على كتفيه طفلاً يرتدي قميص الغساني برقمه مع المنتخب، في إشارة إلى أنه يحمل آمال «الأبيض» في تصفيات المونديال، إذ كان قد نشر الصورة حساب اتحاد الإمارات لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي قبل مباراة قطر، وحرص المشجع على طباعتها وإهدائها إلى الغساني عقب اللقاء.