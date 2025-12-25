الألعاب النارية تكبد أندية ألمانيا 12 مليون يورو.. و"كولن" الضحية الأكبر

فرض الاتحاد الألماني لكرة القدم غرامات مالية ضخمة على الأندية المحترفة بلغت قيمتها 12 مليون يورو (حوالي 14.1 مليون دولار) خلال موسم 2024 / 2025، وذلك بسبب السلوكيات غير الانضباطية للجماهير، وفي مقدمتها استخدام الألعاب النارية المحظورة داخل المدرجات.

وأوضح الاتحاد أن هذا المبلغ سجل تراجعاً طفيفاً مقارنة بموسم 2023 / 2024 الذي بلغت فيه الغرامات 12.5 مليون يورو، مما يعكس استمرار التحديات الأمنية في الملاعب الألمانية بمختلف درجاتها.

وتصدر نادي كولن قائمة الأندية الأكثر تضرراً من هذه العقوبات، حيث بلغت غراماته نحو 924 ألف يورو، وتبعه آينتراخت فرانكفورت بـ 764 ألف يورو، ثم هامبورج بـ 623 ألف يورو، علماً بأن كولن وهامبورج نافسا في دوري الدرجة الثانية خلال الموسم الماضي.

وفي المقابل، شهد دوري الدرجة الثالثة قفزة مقلقة في إجمالي الغرامات التي ارتفعت من 1.5 مليون يورو إلى 2.24 مليون يورو، تصدرها نادي دينامو دريسدن بغرامة تجاوزت 238 ألف يورو، بينما سجلت أندية البوندسليجا والدرجة الثانية انخفاضاً جماعياً في قيمة العقوبات بحوالي مليون يورو.

ومن الناحية التنظيمية، تمنح لوائح الاتحاد الألماني الأندية الحق في استقطاع نسبة معينة من قيمة الغرامة لتمويل برامج منع العنف والتوعية الجماهيرية، وهو ما جعل صافي المبالغ التي تلقاها الاتحاد الفيدرالي يستقر عند حوالي 8 ملايين يورو. وقد أعلن الاتحاد عن تخصيص 6 ملايين يورو من هذه العوائد للتبرع بها لصالح مؤسسات خيرية وتنموية تابعة لكرة القدم، محولاً بذلك أموال العقوبات إلى مساهمات مجتمعية تخدم اللعبة.