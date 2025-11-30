إيساك يقود ليفربول لفوز ثمين على وست هام



سجل ألكسندر إيساك هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع ليفربول، لينهي حامل اللقب سلسلة من النتائج السيئة بفوز كان في أمس الحاجة إليه 2-صفر على وست هام يونايتد، اليوم الأحد. وغاب محمد صلاح عن التشكيلة الأساسية لليفربول لأول مرة تحت قيادة أرنه سلوت في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولاحت لليفربول أفضل الفرص في الشوط الأول، لكن ألفونس أريولا حارس وست هام تصدى لمحاولات إيساك وفلوريان فيرتز.

ومع ذلك سجل المهاجم السويدي هدفاً بعد مرور ساعة، ليمنح ليفربول التقدم، قبل أن يضيف كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 92، ليحسم النقاط الثلاث بعد طرد لوكاس باكيتا، بسبب الاعتراض على قرارات الحكم.

وفوز ليفربول، وهو الثاني فقط في ثماني مباريات في الدوري، رفعه إلى المركز الثامن برصيد 21 نقطة من 13 مباراة، بينما يحتل وست هام المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة متساوياً مع ليدز يونايتد صاحب المركز الثامن عشر.