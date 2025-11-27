أتلتيكو مدريد يجتاز إنتر بثنائية في الوقت القاتل بدوري أبطال أوروبا

واصل أتلتيكو مدريد الإسباني صحوته في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة القارية.

وحقق أتلتيكو فوزا ثمينا 2 / 1 على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، مساء الأربعاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري للمسابقة القارية.

وافتتح أتلتيكو التسجيل مبكرا في الدقيقة التاسعة عن طريق خوليان ألفاريز في الدقيقة التاسعة، ثم تعادل بيوتر زيلينسكي لإنتر في الدقيقة 54.

ومنح الأوروجواياني خوسيه خيمينيز النقاط الثلاث لأتلتيكو، بعدما أحرز هدف الفوز القاتل لفريق العاصمة الإسبانية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو، الذي تغلب على يونيون سان جيلواز البلجيكي في الجولة الماضية، إلى 9 نقاط، ليتقدم للمركز الثاني عشر، في حين توقف رصيد إنتر، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة، عقب فوزه في مواجهاته الأربع الأولى، عند 12 نقطة، ليتراجع للمركز الرابع.