هاري كين يقود إنجلترا للفوز على أندورا بتصفيات المونديال

سجل منتخب إنجلترا انتصاره الثالث على التوالي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك وتغلب على نظيره منتخب أندورا 1/صفر في المباراة التي جمعت بينهما في كاتالونيا في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الحادية عشرة للتصفيات، ويدين منتخب الأسود الثلاثة بالفضل في هذا الفوز للقائد والهداف التاريخي هاري كين الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 50، وجاء هدف كين نجم بايرن ميونخ الألماني بعد تمريرة من زميله نوني مادوكي ليرفع رصيده من الأهداف مع منتخب إنجلترا إلى 72 هدفاً متخطياً الأسطورة الألماني ميروسلاف كلوزه الذي سجل 71 هدفاً.

وسجل منتخب إنجلترا انتصاره الثالث على التوالي لينفرد بصدارة المجموعة الحادية عشرة برصيد تسع نقاط، وأحرز ستة أهداف دون أن تستقبل شباكه أي أهداف، فيما ظلت أندورا في المركز الأخير بدون رصيد بعد تلقيها الخسارة الثالثة على التوالي.

وتحتل ألبانيا المركز الثاني برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات، وتأتي لاتفيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط من مباراتين، مقابل نقطة واحدة لصربيا من مباراة واحدة، في المركز الرابع. على جانب آخر، استهل منتخب هولندا مشواره في التصفيات ذاتها بالفوز على مضيفه منتخب فنلندا 2/صفر في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة.

وخاض منتخب هولندا مباراته الأولى بالتصفيات وحسم الفوز على فنلندا بهدفين في الشوط الأول، حملا توقيع ميمفيس ديباي في الدقيقة السادسة ودينزل دومفريس في الدقيقة 23، وحصد منتخب هولندا أول ثلاث نقاط له ليتقدم للمركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن فنلندا صاحبة المركز الثاني.

وخيم التعادل السلبي على مباراة منتخب مالطا مع ضيفه منتخب ليتوانيا، وحصد منتخب مالطا أول نقطة له في التصفيات ليحتل المركز الأخير، مقابل نقطتين لليتوانيا في المركز الرابع.