دبا الفجيرة يستعد لـ«المحترفين» من سلوفينيا

أكد الدكتور حمدان الغسية، مشرف فريق دبا الفجيرة، اختيار مجلس إدارة النادي جمهورية سلوفينيا وجهة لمعسكر الفريق الأول للنواخذة، وذلك قبل انطلاقة موسم دوري أدنوك للمحترفين المتوقع بأن يبدأ في أغسطس المقبل، لافتاً إلى أن الترتيب قائم حالياً لتحديد المباريات الودية التجريبية، التي ستكون مع بعض الفرق الخليجية والإماراتية.

وأشار الغسية إلى إمكانية استمرارية مدرب الفريق البرتغالي، برونو بيريرا، الذي قاد النواخذة للصعود إلى مصاف دوري أدنوك للمحترفين، وذلك نسبة للخبرة، التي يتمتع بها بيريرا من خلال إشرافه خلال الموسم الماضي على فريق العروبة.

ونوه مشرف فريق دبا بأن وجود جميع اللاعبين في المعسكر التحضيري مهم للغاية، مؤكداً أن السنين الماضية منحتهم خبرة كبيرة، وأن دبا يطمح إلى أن يكون ظهوره هذه المرة في دوري الأضواء مختلفاً عن المواسم السابقة، ونحن نثق تماماً بجميع لاعبي الفريق الأول.