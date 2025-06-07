تذاكر الدوري الأوروبي تعزز توقعات أرباح مان يونايتد

رفع نادي مانشستر يونايتد توقعاته للأرباح الأساسية السنوية، أمس، بعدما وصل الفريق الإنجليزي إلى نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، ما زاد من مبيعات التذاكر وإيرادات البث.

توقع يونايتد أرباحاً أساسية معدلة تتراوح بين 180 مليون جنيه إسترليني (244 مليون دولار) و190 مليون جنيه إسترليني للسنة المنتهية في يونيو، ارتفاعاً من توقعات سابقة تتراوح بين 145 مليوناً و160 مليون جنيه إسترليني.

وقفزت مبيعات التذاكر بأكثر من 50 في المئة لتصل إلى 44.5 مليون جنيه إسترليني في الأشهر الثلاثة حتى مارس، إذ تقدم النادي في الدوري الأوروبي، قبل أن يخسر النهائي أمام توتنهام هوتسبير.

ومر يونايتد بأسوأ مواسمه في الدوري الممتاز منذ هبوطه عام 1974، وتبددت آماله في المشاركة في مسابقة أوروبية الموسم المقبل بعد خسارته نهائي الدوري الأوروبي.

وغياب يونايتد عن المسابقات الأوروبية، والتي تدر على النادي مبالغ طائلة، خسارة كبيرة للنادي مستقبلاً، وأثار غضب وخيبة أمل المشجعين في أنحاء العالم.