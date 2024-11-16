«دوري الهواة».. بداية مختلفة تعصف بالتوقعات

خالف دوري الدرجة الأولى التوقعات، وجاءت بداية «الهواة» مختلفة عن السيناريوهات التي رسمها المحللون والنقاد والجمهور، ففريقا الإمارات وحتا اللذان كانت التوقعات تشير إلى أنهما سيتصدران المشهد حققا بداية مخيبة لآمال جماهيرهما، وحصل الإمارات على سبع نقاط من ست مباريات، وهي حصيلة متواضعة، وعلى الرغم من التغييرات التي أجرتها الإدارة على صعيد الجهاز الفني، لكن الفريق لا يزال بعيداً عن المقدمة، بينما نال حتا خمس نقاط من أربع مباريات، وهي حصيلة لا تتناسب مع الإعصار الذي توقع الجميع أن يضرب بقوة منذ البداية، لكن الفريق لا يزال يحتل المركز العاشر. فيما يحتل فريق الإمارات المركز السادس.

وفي المقابل استعاد الظفرة أراضيه وتصدر المنافسة برصيد 13 نقطة من خمس جولات، وكان الفريق قد عانى في الموسم الماضي وأخفق في المنافسة على ورقتي الترشح لدوري أدنوك، ويعد الفريق المرشح الأول للصعود حالياً، ومن جهته وضع الفجيرة أقدامه مع المرشحين بعد حصوله على عشر نقاط من خمس مباريات وكان الفريق بعيداً عن قائمة المرشحين خلال السنوات التي أعقبت هبوطه من دوري المحترفين، كما عاد دبا الفجيرة أيضاً إلى دائرة الترشيحات ولديه عشر نقاط مع الإشارة إلى خوضه أربع مباريات، وأجبر النواخذة النقاد على تغيير قائمة الترشيحات بالمستوى المتميز الذي ظهر به، وسجل العربي بداية رائعة وحصد 13 نقطة من خمس مباريات.

حيث يأتي في المركز الثاني في ترتيب فرق المسابقة خلف الظفرة المتصدر بفارق الأهداف، غير أن استبعاد حتا والإمارات من الترشيحات لن يكون منطقياً لسببين أولهما أنهما فريقان يملكان خبرة جيدة، ومتمرسان وقادران على العودة، والسبب الثاني أن الدوري ما زال في بداياته وفرصة العودة متاحة، وستشعل عودتهما المتوقعة الصراع على الصعود ليزداد عدد الفرق المرشحة إلى سبعة فرق مما يعني أن جمهور «الهواة» موعود بإثارة كبيرة وصراع ساخن على الصعود.

وعلى مستوى القاع تراجع غلف يونايتد واحتل المركز الرابع عشر برصيد نقطة وحيدة ويأتي قبله فريق مجد بنقطتين ولم يحقق أي من الفريقين الفوز خلال 5 أسابيع مضت على بداية المسابقة.

ويجلس على صدارة الهدافين 3 لاعبين هم محمد ديوب لاعب العربي وساندر بن بشير «الفجيرة» ودياغو سيلفا «النواخذة» ولكل لاعب 5 أهداف.

وتتوقف المسابقة هذا الأسبوع لتستأنف يوم 24 نوفمبر الجاري بـ 4 مواجهات تجمع حتا والعربي في قمة المسابقة ويرحل الظفرة لملاقاة الحمرية فيما يلعب الذيد ضد مصفوت ومجد يستقبل غلف اف سي، ويوم 25 تجرى مباراتان الأولى تجمع دبا الفجيرة بفريق الإمارات وفي الثانية يستقبل الجزيرة الحمراء ضيفه يونايتد.