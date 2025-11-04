بايرن وسان جيرمان.. «روك أند رول في باريس»



يترقب عشاق كرة القدم في أوروبا مواجهة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا رغم أنها ليست مباراة نهائية أو إقصائية.



وأكد فنسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، قبل مواجهة باريس «نعم.. أتطلع إلى هذه المواجهة».



وأضاف البلجيكي ساخراً: «إذا لم يبذل الفريقان أقصى جهدهما، فلا جدوى من ذهابهما إلى الملعب»، ووصف كومباني هذه المباراة بأنها «روك أند رول في باريس».



وتبقى التوقعات بشأن هذه المباراة عالية بطول برج إيفل، لأنها ستكون حماسية بين عملاقين يضمان في صفوفهما عدداً من أبرز نجوم العالم مثل عثمان ديمبلي الفائز مؤخراً بجائزة الكرة الذهبية، والهداف الإنجليزي هاري كين. من جانبه قال سيرج جنابري نجم بايرن: «ستكون مباراة مثيرة للغاية».



ويبقى السؤال الأهم وفقاً لاعتبارات كومباني، ما هو مدى قوة بايرن ميونيخ الذي يهيمن على منافسيه محلياً؟ ومن الأفضل من باريس سان جيرمان حامل اللقب، وأقوى فريق في الموسم الماضي؟

وقال كومباني عن فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي، الذي توج بدوري أبطال أوروبا في مايو الماضي في ميونيخ بفوز عريض على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5 - صفر، «سنذهب إلى باريس من أجل تحقيق الفوز، ولكننا نعلم أنها ستكون أصعب مهمة لأي فريق».



وحقق بايرن ميونيخ 15 فوزاً متتالياً في جميع مبارياته هذا الموسم، وكانت آخر خسارة للفريق قبل أربعة أشهر عندما انهزم بنتيجة 0 - 2 رد أمام باريس سان جيرمان في دور الثمانية لكأس العالم للأندية، وسجل الهدفين ديزيريه دوي، الذي سيغيب عن مباراة الغد بسبب الإصابة، وعثمان ديمبلي، الذي لم تكتمل لياقته البدنية، وشكا من آلام متكررة في عضلة الفخذ.

وعن الخسارة أمام باريس سان جيرمان بهدفين في 5 يوليو الماضي في أتلانتا قال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ: «إنها خسارة بلا داعٍ، وفي ظروف مأساوية»، في إشارة إلى إصابة النجم الألماني الدولي جمال موسيالا.



وأصيب موسيالا بكسر في عظمة الشظية بعد تدخل متهور من الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس، الذي انتقل إلى مانشستر سيتي، ويغيب اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً عن الملاعب حتى الآن، ومن المتوقع أن يمتد غيابه إلى ديسمبر.



أما مانويل نوير (39 عاماً) قائد بايرن ميونيخ، الذي أسهم في الفوز 1 - 0 على باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال عام 2020 في لشبونة، فيبدو واثقاً، مشيراً إلى أن فرص الفريقين متساوية، وقائلاً «باريس فريق قوي، وأعتقد أننا لا نزال قادرين على مواجهتهم بقوة».



ومن المتوقع أن يدفع فنسنت كومباني، مدرب بايرن، بقوته الضاربة أمام باريس سان جيرمان، وذلك بعدما أراح عدداً من العناصر الأساسية في الفوز على باير ليفركوزن 3 - صفر.

أما باريس سان جيرمان فقد اكتسح باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 7 - 2، ولكنه عانى كثيراً من أجل الفوز على نيس بنتيجة 1 - 0 في الدوري الفرنسي أوائل الأسبوع الجاري.