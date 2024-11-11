بتألق محمد صلاح وعمر مرموش .. أوروبا تحت السيطرة المصرية

شهدت الأسابيع الأخيرة تألقًا لافتًا للنجمين المصريين الدوليين عمر مرموش ومحمد صلاح، حيث قدم مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، أداءً رائعًا في مباراته الأخيرة ضد شتوتغارت، بعدما سجل هدفًا رائعًا من ركلة حرة وصنع آخر، رافعاً رصيده إلى 14 هدفًا في 16 مباراة في جميع المسابقات، ما جعله يتصدر قائمة المساهمين بالأهداف في الدوري الألماني برصيد 18 مساهمة (11 هدفًا بالتساوي مع نجم بايرن ميونخ هاري كين، بالإضافة إلى 7 تمريرات حاسمة) وحصد جائزة رجل اللقاء.

وواصل محمد صلاح، نجم ليفربول، تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مباراته الأخيرة ضد أستون فيلا، عندما سجل هدفًا وصنع آخر، رافعاً رصيده إلى 8 أهداف و6 تمريرات حاسمة في الموسم الحالي، وحصل كذلك على جائزة رجل المباراة بتصويت الجمهور بنسبة 86.9%، وهي المرة الرابعة على التوالي التي يحصل فيها على هذه الجائزة.

ونشرت منصة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، أن عمر مرموش الذي صنع 10 أهداف في جميع المسابقات (بعد صناعته أمام شتوتجارت) تساوى مع محمد صلاح بنفس الرصيد، كأعلى ثنائي صنعا أهدافًا في البطولات الأوروبية، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 10 أهداف بالنسبة لكل منهما في رقم قياسي في الدوريات الخمسة الكبرى.

وصنع مرموش أهدافه الـ10، بواقع: 7 في الدوري الألماني، 2 في كأس ألمانيا وهدف بالدوري الأوروبي.

بينما سجل صلاح 8 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى تسجيله هدفًا واحدًا و 4 تمريرات حاسمة في دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفًا واحدًا في كأس كاراباو.

ويتنافس مرموش بقوة على صدارة قائمة ترتيب الهدافين في الدوريات الاوروبية الخمسة الكبرى حيث يتصدر القائمة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة برصيد 14 هدفًا، ويأتي خلفه النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي برصيد 12 هدفًا.

وفي المركز الثالث عمر مرموش برصيد 11 هدفًا بالتساوي مع هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني وماتيو ريتيجي مهاجم أتالانتا الإيطالي، فيما يحتل صلاح المركز السابع برصيد 8 أهداف.