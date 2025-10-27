فينيسيوس يهدد بالرحيل عن ريال مدريد

بثت شبكة DAZN الإسبانية الحوار المثير الذي دار بين نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور ومدربه تشابي ألونسو لحظة استبداله وخروجه غاضباً في الكلاسيكو أمس الأحد.

النجم البرازيلي بدا مذهولاً من استبداله، ولم يستطع كبح غضبه في طريقه إلى مقاعد البدلاء، وخاطب مدربه، قائلاً: "أنا أيها المدرب.. أنا؟".

وتجاوز جونيور مدربه من دون تحيته، مواصلاً إبداء تذمّره، ومهدّداً بالرحيل عن ريال مدريد، بقوله: "دائماً أنا، سأغادر الفريق، الأفضل أن أرحل".

وتوجه النجم البرازيلي بدلاً من جلوسه على مقاعد البدلاء، مباشرة إلى غرف الملابس، بينما كان ألونسو يحاول تهدئة الموقف، قائلاً: "هيا يا فيني".

وعاد جونيور أدراجه بعد دقائق إلى مقاعد البدلاء، دون أن يتوقف عن إظهار تذمّره، ليقترب منه الحارس الاحتياطي أندري لونين محاولاً تهدئته.