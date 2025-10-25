الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.. محطات بارزة منذ 1929 وحتى 2025

يستضيف ريال مدريد غريمه التاريخي برشلونة غداً الأحد في "كلاسيكو" ناري جديد في الدوري الإسباني عقب مضي 96 عاماً على أول لقاء بين الغريمين التقليديين محلياً، ونستعرض في التقرير التالي محطات ولحظات خالدة في تاريخ هذا الصراع الأزلي بين كبيري الكرة الإسبانية.

أول مباراة

تواجه الفريقان أول مرة في الدوري الإسباني عام 1929 على ملعب برشلونة القديم "ليس كورتس" وانتهت بخسارة أصحاب الأرض 1 – 2، قبل أن يفوز برشلونة في مباراة الإياب بهدف نظيف ليُتوج باللقب الأول في الليغا وقتها.

أكبر نتيجة بتاريخ كلاسيكو الليغا

تعود أكبر نتيجة بتاريخ كلاسيكو الليغا إلى موسم 1934/1935، حين فاز برشلونة على ريال مدريد على أرضية ملعبه بخماسية نظيفة قبل أن يقلب الريال النتيجة في الإياب بنتيجة 8-2 لتكون النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين حتى اللحظة.

أكبر تعادل

كانت نتيجة مباراة الفريقين في عام 1943 على أرضية ملعب برشلونة القديم أكبر تعادل بين ريال مدريد وبرشلونة والتي انتهت آنذاك بالتعادل 5-5 لكل فريق.

أول بث تلفزيوني

كانت مباراة برشلونة وريال مدريد عام 1959 أول مباراة يتم بثها عبر القنوات الإسبانية، وتفوق ريال مدريد في تلك المواجهة بهدف نظيف لكن برشلونة تُوج بلقب ذلك الموسم.

جمهور الريال يُصفق للاعب برشلونة

أجبر الساحر البرازيلي رونالدينيو بتقديمه أحد أفضل أداء فردي في تاريخ الكلاسيكو وسجل هدفين رائعين في اللقاء الذي لعب عام 2005 وانتهى بثلاثية لصالح برشلونة، ما دفع عدداً من جماهير الريال للتصفيق له في ملعب سانتياغو برنابيو.

الكلاسيكو الذي قدم ميسي للعالم

قدّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نفسه للعالم ولجماهير برشلونة رسمياً في كلاسيكو الذي مارس من عام 2007، حين سجل وقتها هاتريك في شباك الحارس الأسطوري إيكر كاسياس في ملعب "كامب نو" وهو بعمر 19 عاماً فقط.

السداسية التاريخية

لا تفارق أذهان محبي برشلونة وريال مدريد على حد سواء ذلك اللقاء الذي انتهى بـ (6 -2) لمصلحة برشلونة على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو عام 2009، تلك المباراة التي أعلنت بدء حقبة برشلونة مع المدرب ببب غوارديولا.

حقبة ميسي ورونالدو

لعب ميسي ورونالدو أول مواجهة في الكلاسيكو عام 2009 وفاز برشلونة آنذاك بهدف نظيف سجله زلاتان إبراهيموفيتش في كامب نو، وبين عامي 2009 و2018، أصبح العنوان الأبرز في الكلاسيكو هو مواجهة ميسي ورونالدو، ليُسطرا معاً أبرز الملاحم الكروية ما زاد من ندية وإثارة هذه المواجهة التاريخية بين الغريمين التقليديين.

هيمنة العاصمة حتى قدوم فليك

هيمن ريال مدريد على الكلاسيكو بين عامي 2020 و2024 حين فاز بخمس مواجهات وخسر 2 فقط في 7 مواجهات، لكن قدوم المدرب الألماني هانزي فليك لتدريب برشلونة أعاد الروح لكتالونيا ما جعل برشلونة ينتصر في مباراتي الذهاب والإياب الموسم الماضي في الدوري بنتيجتي 4-0 و4-3.